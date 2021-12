Tumban la reclamación de El Campello por los daños del parking

Un juez tumba la reclamación del Ayuntamiento de El Campello a la constructora del parking de Els Furs por daños estructurales. La sentencia estima así el recurso de la empresa Estacionaments Urbans del Campello, porque la notificación de la resolución de sus alegaciones se realizó dos días después de expirar el plazo, en noviembre de 2019.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Alicante está fechada el 31 de julio pero no fue notificada al consistorio hasta el 28 de octubre. El Ayuntamiento reclamaba unas obras valoradas en unos 60.000 euros que se atribuían a daños estructurales en la instalación derivados de una construcción deficiente.

En concreto, el informe realizado en 2019 a instancias del anterior ejecutivo de izquierdas señalaba que las grietas y desperfectos detectados no se debían al uso o el mantenimiento, señalando que « las fisuras en placas y rampas interiores son consecuencia, simplemente, del carácter isostático de la solución de proyecto», y «las patologías de los pilares de las rampas deben achacarse a un error de replanteo de los neoprenos en la obra».

En cambio, la empresa presentó un recurso contencioso contra la resolución del 11 de noviembre de 2019 de rechazo de sus alegaciones, firmada ya bajo mandato del actual tripartito de derechas, alegando que no existía responsabilidad por vicios ocultos en el proyecto, y además advertía que no se habían respetado los plazos porque la notificación se había producido fuera del tiempo establecido, por lo que no tendría validez el procedimiento.

El magistrado viene a dar la razón a la empresa, ya que rechaza que el plazo de tres meses se alargara por 20 días más, 10 por la aportación de documentación adicional y otros 10 por reclamar la firma una ampliación del plazo de alegaciones. El juez solo acepta la segunda, por lo que el plazo acabó el 11 de noviembre, día en el que se firmó el decreto de resolución, que no fue notificado hasta dos días después, ya fuera de plazo.

Desde el equipo de gobierno no pudieron aclarar si se ha recurrido esta sentencia, y por su parte el edil de EU Pedro Mario Pardo recordó que la gestión del PP ya ha costado 8.5 millones al Ayuntamiento por el pago a la constructora por su renuncia a la explotación. Y apuntó a otro caso similar, ya que el TSJ ordenó en 2020 a El Campello devolver 125.000€ a la constructora de Ortiz por la construcción del Centro Social, tumbando el recurso del Consistorio, que se negaba a reintegrar el aval por deficiencias en la obra, debido a que fueron comunicadas a la firma fuera de plazo.