El Síndic reprocha a San Vicente su tardanza en responder a las quejas vecinales

El Síndic de Greuges ha recomendado al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig que conteste las quejas y sugerencias que presentan los vecinos en los dos meses preceptivos. Lo hace a raíz de la queja presentada por un vecino al que no se dio respuesta. El defensor del pueblo valenciano ha realizado una recomendación al Ayuntamiento para que «establezca medidas de mejora en el sistema de gestión de reclamaciones de modo que se aumenten los supuestos de respuestas en el plazo ordinario de dos meses», que es el establecido en la propia normativa municipal.

Además, el Síndic advierte de que el sistema de gestión de las quejas habilitado por el Ayuntamiento puede provocar que una persona debe presentar dos escritos y esperar hasta siete meses para obtener respuesta.

El motivo es que el reglamento del Cesure (la comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones) establece que, transcurridos tres meses desde la presentación de la queja sin obtener contestación, el afectado puede dirigirse a este órgano, que dispone de otros cuatro meses para responder, lo que hace un total de siete meses.

Fuera de plazo

La resolución del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana también recoge información facilitada por el Ayuntamiento sobre el plazo de contestación de las reclamaciones. En ella se indica que en los cinco primeros meses del año se presentaron un total de 91 reclamaciones, de las que solo el 40% aproximadamente fueron resueltas dentro del plazo establecido de dos meses y alrededor del 56% una vez superado tal plazo.

En este sentido, el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) ha exigido al equipo de gobierno (PSOE y EU) que responda a las quejas y reclamaciones que presentan los vecinos de San Vicente del Raspeig en un máximo de dos meses, y hacen hincapié en que es el plazo establecido por el propio Ayuntamiento en su normativa. La concejal Mariela Torregrosa ha explicado que «hablamos de un derecho de los ciudadanos, tal y como les ha advertido el Síndic de Greuges» y ello a raíz de la queja presentada por el vecino que no recibió respuesta municipal.

Desde la formación naranja destacan que los vecinos pueden presentar quejas, reclamaciones y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos y la actividad municipal, y el Ayuntamiento está obligado a darles una respuesta en un plazo máximo de dos meses, tal y como establece el reglamento de Participación Ciudadana y el de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Además, Torregrosa recuerda que este órgano aún no se ha constituido.

La concejal de Ciudadanos ha afirmado que son muchos los vecinos que han contactado con la formación política en el ayuntamiento para quejarse por no tener respuesta o que sus quejas tengan una contestación demasiado tarde. El lamento generalizado es que les trasladan que no sirve de nada presentar una queja ante el Ayuntamiento porque, o bien no se les contesta, o tardan demasiado tiempo en hacerlo. La formación da voz a los vecinos y le ha solicitado al equipo de gobierno «que ponga los medios necesarios para acabar con esta situación y que de verdad faciliten una auténtica y efectiva participación ciudadana».

Un total de 360 requerimientos en los primeros 9 meses

Entre los meses de enero y octubre se presentaron en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig un total de 360 requerimientos. El grupo Ciudadanos preguntó en pleno a la concejal de Presidencia, Asunción París, quien explicaba que de todas las presentadas había 102 todavía pendientes de contestar. Y ello a pesar de que ya había vencido el plazo establecido, que es de dos meses. De todas ellas hubo 18 que sí habían sido respondido fuera de plazo. Había otras 52 quejas no contestadas y únicamente 185 respondidas en plazo.