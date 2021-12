Cs condiciona su apoyo a las cuentas de 2022 a que se construya un parque en la zona norte de El Campello

Cs pone condiciones a la aprobación de los presupuestos de 2022, cuya negociación avanza con el objetivo de aprobarlos en enero. La formación naranja considera «innegociable» el proyecto de construcción del parque de la zona norte con el dinero que se acaba de ingresar del Consorcio Mare por el canon de vertido de la planta de residuos de Les Canyades, 1,2 millones. Así lo manifestó este jueves a través de un comunicado de prensa. Una reivindicación que dejó desconcertado al PP, socio de gobierno junto a Vox en un tripartito en el que saltan chispas entre populares y naranjas desde hace meses, ya que asegura que el proyecto está incluido desde hace meses en el borrador de presupuestos con el que se está trabajando.

En el comunicado enviado este jueves se explica que «la concejalía de Medio Ambiente, dirigida por el primer teniente de alcalde Julio Oca (Cs), exigirá que el canon de vertido abonado por el Consorci Mare al Ayuntamiento de El Campello sea destinado a la creación de un área verde en la zona norte, donde se ubica la planta de tratamiento de basura de Les Canyades».

La formación naranja también llevará a pleno la exigencia de que el Consorcio abone intereses por la demora en los pagos

Y se destaca que «para el primer teniente de alcalde, pensar en cualquier otra utilización de estos recursos es ‘inviable e innegociable’ y supone el mínimo acto de responsabilidad que como Consistorio hemos de tener hacia nuestra vecindad que, año tras año, sufre la pesadilla de los malos olores».

Y posteriormente, desde la formación naranja aseguraron a este medio que la inclusión de este proyecto en las cuentas de 2022 es una condición imprescindible para que respalden el presupuesto, recordando que el Ayuntamiento ha cobrado 1,6 millones en anteriores mandatos por el canon de vertido que no se han reinvertido en actuaciones medioambientales, tal y como recoge el convenio con el Consorci. Y de ahí su preocupación para que no vuelva a pasar.

El comunicado continuaba señalando que «Julio Oca, representante de El Campello en el Consorcio, había reclamado incansablemente los 1,2 millones de euros adeudados por el canon de vertido de los años 2013, 2017, 2018 y 2019, y ahora que por fin el ingreso del dinero es una realidad, ha manifestado su satisfacción por la noticia, pero también ha anunciado que ‘el próximo paso será reclamar los intereses por la demora en el pago’».

Esta petición de intereses, ya expresada hace meses por Cs, no es respaldada por el PP, que ya desautorizó a Oca hace un año por este tema, trasladando al Consocio que no pedirían intereses, abriendo otra crisis en el tripartito. Y desde Cs han anunciado que llevarán a pleno una moción para reclamar este abono, aunque no será a la sesión de este mes.

Oca señalaba en el comunicado que «es algo muy sencillo. A nadie se le ocurriría pensar que cualquier retraso en el abono de sus obligaciones impositivas cotidianas no lleva aparejada la carga del pago de unos intereses. Nos hallamos exactamente ante la misma circunstancia, por lo que reclamaremos lo que entendemos que es justo».

Concretamente, el Consorci Mare ha abonado 246.455,92 € por el año 2013; 327.553,62 € por 2017; 335.249,40 € por 2018 y 349.375,79 € por 2019. Un total de 1.258.633,73 € que llegaron a finales de noviembre, pese a que se deben abonar anualmente, y que «Medio Ambiente reclamará se invierta íntegramente en acciones medioambientales en nuestro municipio».

Por su parte desde el PP manifestaron no entender esta reivindicación, ya que «esa actuación lleva meses contemplada en los presupuestos que se negocian».

LAS CIFRAS

2013 Hace casi una década que se proyecta el parque En 2013, bajo mandato del PP, ya se proyectaba en la zona un gran parque en una parcela municipal junto a la calle Orihuela, en la zona norte del municipio. Y en 2017 se aprobó por unanimidad una moción del PP para retomarlo.

1 EURO Canon por tonelada de basura que se vierte El Ayuntamiento ingresa un euro por tonelada de basura que se vierte en la planta de Les Canyades, dinero que debe reinvertirse en actuaciones medioambientales.



Zona verde en El Poblet

Este parque en el Poblet de Cala d’Or, en una parcela municipal de la calle Orihuela donde ahora hay un punto de recogida de poda, viene siendo anunciado desde años, pero se mantiene atascado. El pleno aprobó por unanimidad en 2017, bajo mandato del cuatripartito de izquierdas, una moción del PP por la que se acordaba que los 900.000 euros recibidos de la planta por el canon de 2014, 2015 y 2016 se invirtieran en la construcción de un gran parque en la calle Orihuela, proyecto que ya se planteó en 2013. Y en junio el actual tripartito aprobó una modificación de crédito que incluía una partida para redactar el proyecto del parque, del que no se ha avanzado nada.