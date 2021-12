A sus 16 años, María Zurita ya es campeona del mundo de Brasilia Jiu Jitsu. Un triunfo que la joven deportista de El Campello se metió en el bolsillo en Abu Dhabi tras derrotar a sus contrincantes de una forma abrumadora que demostraron una vez más el alto nivel de la campellera. Se inició en este deporte de la mano de su padrastro quien también lo practica y le ha ayudado y apoyado junto a sus entrenadores y compañeros en estos siete años que la deportista lleva practicando esta disciplina. Este triunfo la ha hecho sentirse orgullosa del esfuerzo que realiza día a día y se ha puesto nuevas metas para seguir cosechando triunfos y sobre todo para seguir aprendiendo.

¿Cómo se inicia en este deporte?

Llevo practicándolo desde que tenía 9 años aunque anteriormente practicaba ya otro similar, el kárate. Conocí el deporte gracias a mi padrastro ya que él lo practicaba, de hecho es cinturón marrón. Gracias a él empecé a dar clases con mi entrenador Alejandro Carreras y poco a poco fui prosperando hasta llegar donde estoy ahora, una meta que no esperaba aunque siempre he confiado mucho en mi.

¿Qué particularidad tiene el Jiu Jitsu respecto a otros relacionados con las artes marciales?

Se basa mayoritariamente en la lucha de suelo, a diferencia del kárate o el boxeo no hay ningún tipo de golpeo y aunque se asemeja al judo nos basamos mucho más en esta lucha de suelo y en realizar movimientos con los que se someta al oponente.

¿Cuando empezó a competir se fijó unos objetivos o realmente ha ido prosperando sin imaginarlo?

Empecé a competir hace cinco años, al principio no me gustaba de hecho lo dejé y estuve un tiempo sin hacerlo porque no me llamaba la atención pero conforme aumentó mi motivación y vi que iba prosperando decidí retomar la competición.

¿Qué triunfos ha cosechado antes de este último?

He quedado varias veces campeona de España, ya que he ganado en casi todas las federaciones de Jiu Jitsu que hay y también en distintas competiciones de diferentes autonomías. En muchos he competido con gente destacada a nivel europeo.

¿Cómo se prepara una deportista para afrontar una competición de este tipo?

Entreno tres veces a la semana, siempre y cuando mis estudios me lo permiten. Pero sin duda la constancia, las ganas y la motivación son los mejores ingredientes para que la preparación técnica de sus frutos. Yo voy a entrenar sin verlo como una obligación, voy a disfrutar y a aprender y eso creo que ha sido uno de los factores que más me ha beneficiado.

¿Qué particularidades tiene que la diferencian del resto y por ello ha podido ir a Abu Dhabi?

Desde el principio siempre he tenido la suerte de destacar. Este reto mis entrenadores ya lo tenían en mente pero aunque hace dos años que podía haber ido han esperado a que fuera más mayor, ya que me he tenido que desplazar sola, con mi profesor y compañeros de escuela. Pero es cierto que con lo resultados que he ido teniendo los profesionales que he tenido a mi alrededor siempre me decían que era una parada obligatoria en mi carrera y ha sido ahora cuando por fin ha llegado.

¿Qué ha significado este triunfo?

Siempre confío mucho en mi misma, tengo mucha seguridad y se que lo doy todo hasta conseguir lo que me propongo, de hecho siempre digo que los triunfos se sueñan, se trabajan y se consiguen. Cuando conseguí la victoria la sensación que tuve fue increíble, de hecho no me había sentido tan orgullosa de mi misma como en ese momento, ni tampoco había visto nunca ni a mi familia ni a mi entrenador tan contentos. Ha sido como un salto en mi vida, de madurez, que sin duda hace que ya estamos trabajando para poder ir a California, otra competición similiar a esta que también quiero conquistar.