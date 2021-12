La obra del colegio Lo Romero de Sant Joan sigue paralizada a pesar de incrementarse un millón más

Ni en noviembre ni por ahora en diciembre. El esperado reinicio de las obras del colegio público Lo Romero de Sant Joan d’Alacant no acaba de arrancar. El centro escolar quedó paralizado hace ya ocho meses y no está clara la fecha para que vuelva a ponerse en marcha la construcción del centro educativo. Sus alumnos estudian mientras en aulas prefabricadas.

La edil de Urbanismo, la socialista Eva Delgado, aseguró hace un mes que noviembre iba a ser el momento de reiniciar la actividad puesto que se habían solventando los problemas generados. Sin embargo el mes transcurrió sin que los albañiles volvieran a la instalación. Y lo mismo está ocurriendo durante ese mes de diciembre. La edil explica que a principios de diciembre el documento del modificado con los nuevos precios ya estaba en la plataforma online municipal. Sin embargo, el puente podía retrasar el trámite.

La obra sigue parada a pesar de que cuando se reinicie, será un 20% más cara del precio por el que fue adjudicada, casi cinco millones de euros. Costará en torno a un millón de euros más, y ello después de arduas negociaciones entre el área de Urbanismo y la mercantil, que han llegado finalmente a un acuerdo. La constructora pedía un modificado para poder asumir los trabajos en condiciones. Un acuerdo anunciado hace más de un mes.

Urbamed Infraestructuras había solicitado una revisión de los precios por un incremento de los costes que durante meses han estado negociando la dirección facultativa y la constructora.

La concejal de Urbanismo aseguraba ayer que la mercantil tiene desde hace muy poco ese modificado en su poder y cuenta con 5 días para poder estudiarlo. Con lo que indica que este trámite va a permitir concretar la fecha de inicio.

La paralización de Lo Romero se produjo a finales de abril. Con una empresa ahogada por la falta de pagos que clamaba ante el Ayuntamiento. En el documento en el que anunciaban al consistorio que paralizaban los trabajos explicaba no poder seguir asumiendo el coste de la construcción sin recibir los importes correspondientes que tenía que hacer la Generalitat.

Esta es una de las obras inmersas en el plan Edificant del Consell. Durante siete meses, desde agosto de 2020 a febrero de 2021, la constructora había estado trabajando sin recibir el dinero. Y en abril tomaron la drástica determinación. De hecho, en la documentación enviada al consistorio advertían que de seguir así se estaba poniendo en peligro la viabilidad financiera de la empresa, puesto que se les adeudaban, un total de 1.646.285 euros.

La actuación se había adjudicado por 4,9 millones de euros en febrero del año 2020. Y debido al surgimiento de la pandemia no fue hasta el mes de junio de 2020 cuando finalmente pudieron arrancar los trabajos. Una actividad que se desarrolló a buen ritmo. Tanto que el entonces alcalde socialista Jaime Albero restó importancia a la paralización de la actividad considerando que la obra llevaba tan buen ritmo que sería posible recuperarlo.

No contaba el Ayuntamiento de Sant Joan con el paso de ocho meses, que han fulminado cualquier adelanto que llevaba la actividad.

«Preocupante»

Para el actual alcalde de Ciudadanos, en virtud de la alternancia de poderes con el PSOE, Santiago Román, la situación de paralización es «preocupante». El primer edil lamenta que son los escolares quienes van a sufrir esta situación, puesto que no está garantizado que el curso próximo puedan volver a las aulas si aún no hay una fecha para arrancar los trabajos que quedan.

«En un principio fue un retraso notable provocado por el Consell, ahora parece que los motivos son ajenos a ellos y no se entiende por qué no comienzan las obras tal y como ya señaló en octubre la concejal de Urbanismo, que dijo que empezarían en noviembre». Román adelanta que va a ponerse en contacto con las áreas implicadas de Urbanismo y de Educación, gestionadas ambas por el PSOE. «Por mi parte se hará todo lo que esté en manos del Ayuntamiento una vez que tenga las aclaraciones de las dos concejalías para que no continúen estos retrasos y los chavales puedan comenzar las clases en septiembre».