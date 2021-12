El PP denuncia un "aluvión" de quejas por la suciedad de San Vicente

"Un aluvión de quejas vecinales por la suciedad y la basura acumuladas". Es lo que el grupo municipal Popular de San Vicente asegura haber recibido desde ayer. "Vecinos de distintas zonas de la localidad, cansados y desesperados por la situación de dejadez que sufren en sus calles y la falta de respuesta por parte de los responsables del actual equipo de “desgobierno” al que se dirigen sin obtener siquiera su atención", aseguran.

Los Populares critican además la falta de transparencia en este sentido, denunciando de forma continuada que desde 2018 no haya datos sobre las quejas vecinales, al no convocarse aún la Cesure a dos años del inicio del mandato.

El grupo municipal señala que muchos vecinos han enviado fotos y vídeos mostrando los desperfectos, suciedad e incluso la presencia de palomas muertas o de roedores corriendo por la zonas donde residen.

“No sabemos si es que el alcalde, Jesús Villar y sus concejales, están ya de vacaciones de Navidad. Lo que sí que es cierto es que cada vez son más los vecinos que recurren a nosotros, ante la falta de respuesta de quienes deberían darlas” afirma el portavoz de los Populares en San Vicente, Óscar Lillo.

“Las quejas son relativas a la falta de limpieza, al estado de los contenedores que redunda al final en que los vecinos tengan que dejar las bolsas fuera, a la falta de mantenimiento de instalaciones, en cuanto al crecimiento de malas hierbas y matorrales en la puerta de sus casas, de bordillos o bolardos que faltan o se estropean y pasan meses sin reponerse. Animales muertos durante días o roedores corriendo incluso por calles céntricas”.

Y añaden que “no es cuestión de incivismo es que no se lleva un control del mantenimiento y de los elementos que requieren arreglo o un cambio. Los vecinos nos comentan que pagan rigurosamente sus impuestos de IBI y de basura, exigiendo como mínimo un servicio acorde a su contribución”.

Contrato de la basura

Lillo hace referencia a la situación actual del Contrato de Recogida de Residuos Sólidos y limpieza viaria. "Es una situación que refleja perfectamente la pésima gestión de Villar y su equipo. El contrato se encuentra prorrogado de forma forzosa, pese a la negativa expresa de continuar por parte de la empresa adjudicataria, y ahora el nuevo pliego se ha visto paralizado por errores de tramitación y toca volver a licitarlos, lo que va a suponer que no esté disponible al menos en otro año. Es una total falta de previsión y planificación de este “desgobierno” de Villar, pues el primer día que entró como alcalde ya conocía el vencimiento de este contrato, por lo tanto no hay excusas para la situación que han creado y son responsables de la misma”.

Otra de las críticas a las que alude otra queja son las dificultades para poder trasladarlas ante el consistorio, "pues se les remite a la página web para poner un parte de mantenimiento y no todo el mundo tiene el acceso o la capacidad de hacerlo”.

Y añade que al no convocarse el órgano que tiene que recopilar las quejas y sugerencias, no hay posibilidad de conocer cuáles son. “No se ha convocado la Comisión de Quejas y Sugerencias (CESURE) transcurridos dos años desde el inicio de la legislatura. No hay datos sobre la cantidad o tipo de quejas, o lo que es más importante la respuesta que se les da y el nivel de resolución de las mismas, puesto que desde diciembre de 2018 no se ha emitido ningún informe. Son varias las consultas que hemos realizado al respecto en los plenos, con diversas excusas como respuesta”.

El portavoz Popular añade “ahora han complicado más el procedimiento para realizar una queja, desviando las que corresponden a mantenimiento, no sabemos si para que no consten como quejas oficiales. Este es el gobierno de la transparencia de la que tanto alardean, pero la realidad es muy distinta. Ya han sido denunciados en varias ocasiones al Síndic de Greuges, dándonos éste órgano la razón”.