Las inquietudes de los jóvenes se cuelan en la radio de San Vicente del Raspeig

Un grupo de jóvenes de entre 15 y 20 años de San Vicente del Raspeig han logrado convertir el taller de podcast «Alumnes al habla» de la concejalía de Juventud en un programa que forma parte de la parrilla de la radio municipal de San Vicente. En él proyectan aquellos temas que más les preocupan.

El grupo es muy heterogéneo, cada uno de los participantes tiene unas motivaciones y unas afinidades, pero les une una misma cosa. Tienen en común que una vez al mes, siempre un jueves, se sientan juntos para preparar y participar en su propio programa radiofónico, en la emisora que les ha dado la oportunidad para que su voz se escuche.

El coronavirus y el confinamiento han tenido mucho que ver en las ganas de los jóvenes por expresar sus sentimientos. Y se convirtió además en el germen para desarrollar un taller de podcast donde plasmar sus inquietudes. Fue a comienzos de 2021 cuando nacía el proyecto desde el centro juvenil Isajove.

El punto de encuentro en el barrio de Santa Isabel se convirtió en el estudio de creación, producción y locución del podcast. Una idea que surgió de la inquietud de la gente joven sanvicentera por encontrar una herramienta donde alzar su voz.

Desde la concejalía de Juventud explican que se plantearon que el taller de podcast se desarrollara en Isajove para, a la vez que se le daba un altavoz a la juventud, movilizar también al barrio, un barrio obrero, e incluirlo en el proceso de creación. Y así fue, «surgió un grupo muy diverso que dio pie a que, en los días que había podcast, se creara un ambiente de debate en el que poder compartir diferentes opiniones», cuenta Laura Ferrer, del área de Juventud.

Este curso para jóvenes ha pasado por diferentes etapas. Durante la fase de desconfinamiento tuvieron que enfrentarse a las medidas restrictivas en las que por las tardes debían estar en casa. Y esa situación se vio reflejada en los temas que les interesaba abordar. La salud mental, las relaciones no saludables, o la educación están presentes en esas conversaciones frente a los micros.

Fue crucial una excursión del grupo de jóvenes a las instalaciones de Radio San Vicente, donde al conocer que participaban en un curso de podcast les abrieron la puerta a trasladarse allí y hacerlo en directo. No hubo dudas. Los chavales tenían desde el primer momento la puerta abierta y el apoyo de los técnicos de la emisora.

Para darle forma a sus ideas y encauzarles cuentan con el asesoramiento de un periodista, Selu López, que les guía en la actividad. «Se alejan totalmente de las herramientas o medios que se suelen utilizar. Al final, se sienten atraídos porque tienen la oportunidad de tratar en profundidad temas que les interesan. Es un grupo de gente muy bonita y con mucho que decir», cuenta el asesor del grupo de jóvenes.

Al principio, cuando construían el podcast, lo hacían pausadamente y destinaban más tiempo al proceso de preproducción. Esos primeros trabajos pueden escucharse en Ivox y en Spotify. Ahora, al grabar en la radio, «hay que ser más diligentes y trabajar más para sacar el programa», cuenta el periodista. «La parte positiva es que hemos aprendido a producir contenido con pocos medios, y eso para mí era muy importante».

Qué dicen los participantes

En un principio eran 9 los participantes del podcast. Y sin excepción decidieron dar el salto a la radio. Una de las integrantes más veteranas del curso, Juanita Toro, se sorprende al pensar que forma parte de un programa que se escucha un jueves al mes. «Para mí estar en la radio es algo que no esperaba, cuando todo esto empezó creí que solo era un taller, y que se acabaría en un mes o dos, ahora, ya casi cumplimos un año, y me encanta formar parte. Es todo un gusto haber creado el programa, pero más me gustan las personas que han estado conmigo todo este tiempo», relata la chica.

Noa García confiesa que le da mucha vergüenza hablar en público y que eso fue lo que la motivó a apuntarse al taller. Quería enfrentarse a su miedo. Ahora, totalmente comprometida, afirma que su papel en el programa de radio es «una gran responsabilidad» y da por bueno el esfuerzo que supone: «merece la pena». Cree que hay diferencias importantes del podcast que hacían al principio al programa actual: «en la radio es todo más profesional, y te das cuenta de hasta donde hemos llegado. Además, el personal técnico mola mucho», añade.

Natalia Gutiérrez es la última joven que se ha incorporado al programa. Cuenta que para ella es importante participar en las actividades que hacen en San Vicente. Y le gusta formar parte de una en la que los jóvenes cuenten con un espacio que da voz a los temas que les interesan.

El programa está abierto a que nuevos jóvenes se unan al proyecto. «Alumnes al habla» se ha convertido en algo más que un programa de radio, es un espacio de participación real. Para el área de Juventud se ha convertido en una comunidad transformadora en la que los jóvenes del municipio se sienten valorados y, sobre todo, escuchados.