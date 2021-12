Ninguna empresa se presenta para modernizar el parking municipal García Antón de San Vicente

El aparcamiento subterráneo municipal de la calle Sol sigue durmiendo el sueño de los justos, no tiene visos de apertura, por lo que su puesta en marcha aún es una incógnita. Y tampoco se va a modernizar el sistema de pago en el aparcamiento del ayuntamiento. El equipo de gobierno de San Vicente del Raspeig preveía poner en funcionamiento el parking en 2022; sin embargo, ninguna empresa se ha presentado al concurso para su remodelación.

La adecuación del aparcamiento Ingeniero José Ramón García Antón se enmarca dentro de las obras del plan Planifica de la Diputación y para el ayuntamiento era la oportunidad de poner en marcha una infraestructura en desuso desde que se construyó.

El proyecto a su vez, suponía la modernización del actual parking de los bajos del Ayuntamiento y cuyos parquímetros están obsoletos, tanto que no es posible pagar con tarjeta; ni hacerlo con billetes de más de 10 euros.

Este proyecto formaba parte de un paquete de otras dos actuaciones que sí van a salir adelante. El proyecto que ha quedado desierto había salido a licitación por algo más de 276.400 euros y un plazo de ejecución de 3 meses.

Mientras que sí cuentan con empresas interesadas la adecuación y mejora de la accesibilidad del Auditorio del Centro Social, licitado por poco más de 450.000 euros; y la misma actuación para el edificio polivalente de la calle Capitán Torregrosa, por un valor de algo más de 486.000 euros.

El grupo municipal de Ciudadanos está molesto porque ha exigido en pleno que las máquinas de pago fuera sustituidas, y ahora ven el nuevo retraso como un nuevo paso atrás. «Llevamos más de dos años pidiendo al equipo de gobierno que adapte los cajeros porque es vergonzoso que solo se pueda pagar con monedas y billetes de 5 ó 10 euros», declara el concejal Jordi Roig.

«Es incomprensible que no hayan sustituido los cajeros o al menos instalado un dispositivo que permita pagar con tarjeta y teléfono móvil en unas máquinas que ni siquiera admiten un billete de 20 euros o más, lo que provoca que muchos usuarios tengan que salir del aparcamiento a buscar un comercio que les dé cambio y poder así retirar su vehículo».

Para la formación naranja, el que haya quedado desierto el proyecto supone además que no hay fecha para que pueda ponerse en marcha el parking Ingeniero García Antón construido hace más de una década. Y que no se lleve a cabo la integración de los sistemas informáticos de ambos aparcamientos como estaba previsto. A la vez, mientras no se desarrolla esta integración, se retrasa el anunciado cambio de sentido de las calles Velázquez y Pi i Margall para favorecer el acceso al centro desde Alicante.

Tercera planta

Por otro lado, desde este lunes se ha abierto la tercera planta del aparcamiento público de los bajos del Ayuntamiento. Entre las tres plantas cuenta con una capacidad de 335 plazas. La tercera planta posee un total de 118. En la planta primera hay disponibles 101, y en la segunda 116 plazas.

Para el concejal de Parking y Transporte, Juan Antonio López Perona, esta apertura en el periodo navideño va a favorecer la movilidad y a su vez, al comercio local de San Vicente.