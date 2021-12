La renuncia del edil de Cs abre un nuevo frente en el tripartito de El Campello

Nuevo punto de fricción entre PP y Cs. La renuncia del edil naranja Javier Martín abre un nuevo frente que alimenta la inestabilidad del tripartito. La marcha de Martín, concejal de Contratación, Vía Pública, Mercado y Venta Ambulante, ha supuesto que el alcalde Juanjo Berenguer (PP) haya asumido de forma provisional sus atribuciones. La formación naranja quiere recuperar esas concejalías, entre las que figura Contratación, departamento clave en el que hay decenas de contratos para salir a concurso. Pero el PP deja en el aire que las atribuciones regresen a Cs, y se limita a manifestar que una vez se incorpore el nuevo concejal «ya se verá», según manifestó este jueves Berenguer.

El próximo jueves tendrá lugar un pleno extraordinario para oficializar la renuncia al acta de Martín, número 2 de la lista de Cs, que también ostentaba la cuarta tenencia de Alcaldía. Así se activará en procedimiento con la Junta Electoral para su relevo, que podría completarse a finales de enero con la incorporación del nuevo regidor. El siguiente en la lista es Javier Ramón Giner Domenech (número 4), profesor del colegio Salesianos, que en caso de renunciar a entrar en el Ayuntamiento daría paso a Eva María Segura Marco (5).

Desde Cs no contemplan otro escenario que no sea recuperar las cuatro áreas y la tenencia de alcalde, pese a que el primer edil no lo garantiza. Y el área de Contratación es un departamento sensible que en los próximos meses debe dar salida a numerosos contratos en los que se ha estado trabajando, para abrir los concursos públicos para su adjudicación. Y entre ellos destaca el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, el de mayor importe del municipio de 4,5 millones al año; o el de la piscina cubierta, que sigue encadenando retrasos. Tiene una gran carga de trabajo de la que dependen proyectos de muchas concejalías.

El alcalde asumió de forma provisional mediante un decreto el 2 de diciembre las áreas de Martín debido a su baja por enfermedad, y el pasado martes Cs anunció su renuncia por motivos de salud. Berenguer explicó a este medio este jueves respecto al futuro de las competencias de Martín que «ya se verá. En función de la persona que entre, cómo entre...». Y preguntado por si de cualquier forma las concejalías volverán a Cs, reiteró que «ya se verá».

Por su parte el portavoz de Cs, primer teniente de alcalde y edil de Servicios e Infraestructuras, Julio Oca, mostró su sorpresa por la posibilidad de que las competencia no regresen a la formación naranja, ya que recordó que «eso es lo que refleja el pacto de gobierno. Son concejalías que le corresponden a Cs y hay una carga de trabajo repartida de forma proporcional», poniendo en duda además que Berenguer pueda agregar Contratación a las concejalías que ya ostenta, entre ellas Territorio. Por ello no se plantean esa posibilidad, que tendría consecuencias de gran alcance en el tripartito, incluso su ruptura.

Lo que sí que señalaron desde Cs es que dependiendo del perfil del nuevo concejal, que aún no está confirmado que sea el número 4, se podrían reestructurar las áreas entre los ediles naranjas. Además, Cs afirmó que si el relevo de Martín se retrasa, no descarta pedir al alcalde que ceda las atribuciones de Martín a Oca.

Además, el tripartito se encuentra en la recta final de la negociación de las cuentas para 2022. En el último pleno la edil de Hacienda, Lourdes Llopis (PP) informó que el proyecto económico está ya en el área de Intervención. Y lo cierto es que un nuevo desencuentro entre PP y Cs por las competencias de Martín podría afectar a estas negociaciones.

Moción de censura

Por otra parte, falta por ver si el relevo en Cs tiene alguna incidencia en la moción de censura que desde marzo han tanteado sin éxito los naranjas con la izquierda ante la fractura con el PP. Martín se ha mantenido en segundo plano y con escasas apariciones en los medios de comunicación. Y aunque mantenía discrepancias en algunos temas con los otros dos ediles, Oca y Mercé Pairó, fuentes de toda solvencia aseguran que no era un obstáculo al cambio de gobierno, al que se opone de forma tajante la provincial de Cs, aunque otra fuentes apuntan a que Martín era reticente a la operación.