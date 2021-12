San Vicente efectúa trabajos extraordinarios de limpieza de aceras y plazas

Desde finales de noviembre hasta este mes, la concejalía de Servicios Urbanos de San Vicente ha llevado a cabo diferentes trabajos de fregado de aceras y plazas. Estos trabajos de limpieza viaria se han realizado de manera extraordinaria a los ya programados durante estos meses, según ha informado hoy el Consistorio en un comunicado.

El pasado 25 de noviembre comenzaron en la avenida de la Libertad, en su zona entre la C/ La Huerta y Ancha de Castelar trabajos de fregado. Un servicio que ha continuado durante las semanas venideras y que está programado para finalizar hoy.

Pilar Alcolea, concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos, ha destacado que estas acciones extraordinarias de limpieza son una de las iniciativas para ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía: “Conservar y cuidar del municipio es uno de los objetivos de esta concejalía. Por ello, tras detectar ciertas necesidades, a lo largo de estos dos meses hemos ampliado los servicios de limpieza en aceras y plazas, para que San Vicente del Raspeig luzca con brillo estas Navidades”.

Este servicio centra su actividad en la del casco antiguo del municipio, y sus calles y plazas colindantes. Así pues, las vías donde se han llevado a cabo los trabajos de limpieza engloban a la Avenida de la Libertad; a la C/ Ancha de Castelar; a la C/ San Isidro; a la C/ Pelayo; a la C/ Doctor Fleming; a la C/ Salamanca; a la C/ Sol; a la C/ Velázquez; a la C/ Colón; a la C/ Primero de Mayo; a la C/ Lillo Juan; a la C/ General Prim; a la C/ Mayor; a la C/ Pintor Picasso; a la C/ Echegaray; y a la C/ Pelayo.

Por otro lado, los servicios extra de fregado de aceras también se ha realizado en las siguientes plazas del municipio: Plaza Herminia Amat; Plaza Santa Faz; Plaza Lillo Cánovas; Plaza Del Maestro; Plaza Comunidad Valenciana; Plaza De La Constitución; Plaza De España; Plaza Ascensión Guijarro; Plaza Del Pilar.