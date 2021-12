Arranca la obra de la estación de bombeo para recuperar cultivos en Mutxamel

Arrancan unas obras que van a permitir a los regantes de l’Alacantí almacenar hasta 16 veces más agua. La Generalitat ha iniciado los trabajos de construcción de una estación de bombeo fotovoltaica para elevar el agua depurada que se almacena en El Pantanet hasta una balsa de mayor capacidad. Una actuación que, además, facilitará la recuperación de cultivos en una zona donde hasta ahora no llega este caudal.

La Conselleria de Agricultura sacó a principios de año a licitación esta obra por 390.139,15 euros, aportando el 30% la Comunidad de Regantes Sindicato de Riegos Huerta de Alicante y el restante 70% la Conselleria de Agricultura, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). El pasado verano se adjudicó por 327.982,79 euros a la empresa Ingeniería Verificaciones Electromecánicas y Mantenimientos SL, que este mes ha empezado con los trabajos, según informó el presidente de los regantes, Francisco Vidal.

Estas labores tienen un plazo de ejecución de 13 meses y podrían beneficiar a unas 400 hectáreas a las que actualmente la infraestructura del sindicato no llega para suministrar agua depurada de las estaciones de Orgegia (Alicante) y l’Alacantí Nord (Sant Joan).

El proyecto de la Conselleria de Agricultura se basa en una nueva instalación en El Pantanet de Mutxamel, junto a la carretera CV-800, consistente en dos bombas de impulsión y sus conexiones, para elevar las aguas depuradas que se almacenan en esta balsa de regulación, con capacidad de 30.000 metros cúbicos, a través de una conducción ya existente hasta la balsa de regulación en la Foia Berenguer, de 500.000 metros cúbicos de capacidad, desde donde su distribuirá el agua a los agricultores de la zona.

Así, se podrá salvar la diferencia de altura existente entre ambos depósitos, ya que El Pantanet está a 90 metros sobre el nivel del mar, y la otra balsa a 185 metros, lo que permitirá abastecer de agua una zona hasta donde actualmente no se llega, pudiéndose beneficiar hasta 400 hectáreas de cultivos que actualmente están abandonadas.

El bombeo será alimentado mediante energía solar con la instalación de paneles fotovoltaicos en los terrenos disponibles en el recinto de El Pantanet, contribuyendo ambientalmente a la implantación de energía renovables y abaratando costes, según destacan desde el Sindicato de Riegos Huerta de Alicante.

Este proyecto, aprobado en junta de gobierno y ratificado por la junta general del los regantes, es calificado por los agricultores de «gran importancia para revitalizar la agricultura en la zona regable del sindicato situada al noreste, y garantizar de forma sostenible a nuestros agricultores un suministro constante y suficiente de agua de riego para que puedan planificar sus cultivos, así como para poner en valor las tierras de cultivo que hasta ahora no se han podido plantar por falta de recursos hídrico», según explicó el presidente de los regantes. De cualquier forma, Vidal destacó que la importancia de este proyecto no reside tanto en ampliar la capacidad de almacenamiento, sino en poder llegar a zonas donde no se puede suministrar agua depurada en la actualidad.

L’Alacantí aumenta sus recursos hídricos y superficie en producción

La Comunidad de Regantes Sindicato de Riegos Huerta de Alicante lleva años recuperando cultivos abandonados gracias a que tiene un caudal garantizado procedente de la depuradora de Orgegia, lo que ha hecho que varias empresas de la Vega Baja y Murcia hayan trasladado su producción a l’Alacantí con grandes explotaciones de alcachofas y limoneros. Además, el pasado año aumentaron sus recursos hídricos, al finalizarse las obras para conectar la depuradora de Sant Joan con El Pantanet. Esta actuación, reclamada durante una década, permite aumentar el caudal y obtener un agua de mejor calidad que durante 10 años se ha estado vertiendo por completo al río Seco, que se ha convertido en un vergel. Ahora, una parte va a parar a El Pantanet y otra queda de caudal ecológico para conservar la vida del río.