El edil de Cs Javier Martín oficializa su renuncia al acta de concejal en El Campello

Javier Martín, el hasta este jueves edil de Contratación, Vía pública, Venta ambulante y Mercadillo de El Campello, ha oficializado su cese por motivos de salud, así como el abandono “irrevocable” de su actividad política, en el pleno municipal celebrado hoy con carácter extraordinario.

Martín, concejal del grupo político municipal Ciudadanos El Campello, ostentaba las citadas delegaciones, tras acuerdo expreso rubricado en el pacto de gobierno de 2019 de inicio de legislatura, contraído entre PP, Cs y Vox. Y ahora falta por ver sus delegaciones quién las ostentará, ya que el alcalde dejó en el aire la pasada semana que vayan a ser para el edil naranja que tome su acta.

La sesión, celebrada de manera telemática por razones sanitarias, se ha caracterizado por la alta carga emotiva, la puesta en valor del trabajo del edil y el deseo de su temprana recuperación por parte de todos los concejales de las diferentes formaciones políticas (PP, Cs, Vox, PSPV, Compromís y Podemos; los portavoces de EUPV y REDcv no podían asistir al pleno pero le hacían llegar idénticos deseos), según han explicado desde el Consistorio en un comunicado.

Así, Javier Martín, a lo largo de su discurso de despedida destacaba la responsabilidad y compromiso que todo político ha de tener hacia la ciudadanía. “Los políticos debemos ser ejemplo de integridad, en estos momentos en que la crisis sanitaria y económica está haciendo mucho daño. Y ni mi moral ni mi conciencia me permite continuar cobrando un sueldo sin aportar todo el trabajo que se merece El Campello y sus ciudadanos”.

“Es una forma de devolver la gran oportunidad que este municipio y sus vecinos me dieron en esta y en la legislatura anterior. No puedo enumerar las experiencias que he vivido y que ahora llenan mi mente, pero puedo decirles que en el transcurso de estos años he aprendido a querer a El Campello, a valorar profundamente la calidad de vida y el maravilloso entorno que nos ha regalado el destino y el orgullo de ser campellero”, proseguía.

Por su parte, el primer teniente de alcalde y portavoz de Ciudadanos El Campello, Julio Oca, se pronunciaba con respecto a su compañero de filas a lo largo de los últimos siete años como una persona excepcional. “Es un placer haberte tenido como compañero durante todos estos años”.

Además, y en referencia a su trabajo destacaba su "inmejorable gestión". “Han sido dos años y medio muy intensos, en los que has sacado adelante con diligencia las concejalías de Contratación, Ocupación de Vía pública, Venta Ambulante y Mercadillo. La enorme cantidad de pliegos tramitados desde Contratación bajo tu dirección y el renovado parque de vados, cara visible para la ciudadanía, dan cuenta de tu impecable gestión y son tan sólo algunos ejemplos de la cantidad y calidad de tu trabajo”.

Por su parte, el alcalde Juanjo Berenguer (PP), hacía lo propio resaltando y reconociendo “la enorme labor del concejal, su trabajo y dedicación, su trato exquisito y su calidad humana”, deseándole todo lo mejor.

A partir de este momento, se declara la vacante de un puesto de concejal en este Ayuntamiento perteneciente a la lista electoral de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), procediéndose a la remisión a la Junta Electoral Central el certificado del acuerdo plenario a los efectos de sustituir a dicho cargo, “indicando que la persona a quien le corresponde cubrir dicha vacante, a juicio de esta Corporación es D. Javier Ramón Giner Domenech, candidato siguiente (puesto nº 4) en la lista política de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs)”.