Sant Joan arranca 2022 con la rebaja del 5% en el recibo del IBI y una bonificación del 50% por instalar placas solares

El tipo impositivo del IBI más bajo vigente en Sant Joan d’Alacant durante los últimos 20 años comenzará a aplicarse desde el próximo 1 de enero de 2022. La modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles propuesta por la concejalía de Hacienda, dirigida por el alcalde de Sant Joan, Santiago Román (Cs), será efectiva desde la entrada del nuevo año. Los propietarios de bienes inmuebles urbanos de este municipio pagarán un 5% menos en este impuesto, al reducirse el tipo impositivo del 0,72 al 0,68. Después de su aprobación inicial en el pleno celebrado el 22 de octubre, y de todo el periodo de exposición pública, la modificación de la ordenanza ha vuelto a ser publicada en el BOP por lo que ya tiene carácter definitivo y, por tanto, surtirá efectos a partir del 1 de enero, según han explicado hoy desde el Consistorio en un comunicado.

Al mismo tiempo, junto a la rebaja del IBI, otra modificación que entra en vigor es la bonificación del 50% en inmuebles residenciales por el empleo de energía solar. Es decir, los propietarios de placas solares pagarán la mitad del importe del recibo del IBI estipulado para su domicilio. La medida fue llevada al pleno como propuesta del grupo municipal Ciudadanos, con el objetivo de atender una demanda creciente de usuarios de energía solar alternativa.

De este modo, los afectados por este impuesto volverán a notar en sus bolsillos como el IBI vuelve a bajar después de la reducción sustancial en 2018, con otra bajada del 10%, planteada también por Santiago Román. De este modo, en tres años, el impuesto que más afecta a la ciudadanía ha bajado un 15%, ya que de estar situado en el 0,80 ha pasado al 0,68. Si miramos unos años hacia atrás, el tipo impositivo del 0,68 no estaba vigente en Sant Joan al menos en los últimos 20 años. Hasta 2005, el IBI estaba estipulado en el 0,69. En 2006 se produjo una subida generalizada de impuestos, con crecimientos entre el 15 y el 25%, que elevó el tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles hasta el 0,80. Ese coeficiente no se modificó hasta el año 2018, con Santiago Román ya como concejal delegado del área de Hacienda, en el que se bajó el IBI un 10% (y del 0,80 pasó al 0,72). Con esta nueva reducción, se alcanza un tipo impositivo desconocido en las últimas dos décadas, por debajo incluso del que se aplicó en la crisis económica mundial de 2008, de la que no se salvó la administración local.

La propuesta de la concejalía de Hacienda defendida por el grupo municipal Ciudadanos, que fue aprobada en el pleno de octubre y, a la postre, es la que se aplica, contó con el apoyo de PSOE, PP y Vox. Compromís y Podemos votaron en contra de la propuesta de rebaja de este impuesto. En cambio, la bonificación del IBI para usuarios de placas solares sí fue aprobada por unanimidad de todos los grupos. Estas nuevas medidas fiscales, en opinión del alcalde, Santiago Román, “no conllevarán ningún tipo de reducción ni en servicios sociales ni en ninguna área municipal hasta 2023, así como tampoco se mermarán las inversiones que estén en juego. El beneficiario de esta rebaja del IBI es la ciudadanía, porque además de pagar menos, seguirán recibiendo todos los servicios necesarios. Al final, la mejor opción de todas es que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos”, ha incidido el alcalde, Santiago Román.