Un vertedero de camino al basurero en Xixona

Mientras que la montaña de basuras que se entierran en el vertedero de Piedra Negra, en Xixona, crece hasta ser visible desde la carretera CV-800 que lleva a la localidad turronera, otro basurero está creciendo muy cerca de allí, a la vista de todos. Y ofrece una penosa y lamentable imagen.

Se trata de la antigua venta Al-con, situada en el término municipal de Alicante pero justo en la linde con Xixona, y a apenas un kilómetro del acceso a la planta de basuras. Desde su cierre hace unos años, no solo ha sido víctima de vandalismo y de robos de todo lo que pudiera quedara de valor en su interior. Su gran aparcamiento junto a la carretera se ha convertido en punto ideal para vertidos ilegales de escombros, basuras y enseres domésticos.

El parking se ha ido llenando de todo tipo de residuos que se ven sin ningún problema desde la carretera, ofreciendo una imagen horrible de camino a la cuna del turrón. Por ello, el Consistorio turronero ha remitido una carta al de la capital para pedir que adopte medidas para acabar con esta escombrera.

Unos pocos metros después de la antigua venta Al-con, la montaña de basuras que se entierra en el vertedero de Xixona es visible también desde la carretera, a la altura de la subestación eléctrica, aunque a muchos metros más de distancia del vial que el pequeño pero lamentable basurero del Al-con. Una triste imagen que a buen seguro vieron miles de los 90.000 visitantes de visitantes que acudieron en el puente de diciembre a la Feria de Navidad. Entre ellos, buena parte del Consell, que celebró en la localidad turronera su pleno con motivo de este exitoso certamen.

Debido a los reiterados vertidos registrados en el aparcamiento del antiguo restaurante, la concejal de Medio Ambiente de Xixona, Ainhoa López (PSOE), remitió un escrito el pasado septiembre al departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante en el que explican que «visto el informe de la Policía Local de Xixona de fecha 27 de agosto de 2021, se pone en conocimiento de esta concejalía unos vertidos de escombros en una parcela perteneciente al término municipal de Alicante, cuya ubicación concreta es en la carretera CV-800, punto kilómetro 8,9».

Informe policial

La edil señala que «debido a las continuas comunicaciones a este Ayuntamiento de la situación que se expresa en dicho informe, se da traslado del presente informe para que el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante inste a los propietarios o de forma subsidiaria a la retirada de los vertidos para eliminar dicho punto en aras de mantener la limpieza y evitar insalubridades, evitando de este modo que se convierta en un punto de vertidos ilegal».

De esta forma, «se da traslado del informe de Policía para su conocimiento y efectos oportunos», sin que haya habido respuesta desde la capital por el momento.

La concejal xixonenca explicó que a este medio que «es un tema que no depende del Ayuntamiento de Xixona, por no encontrarse en nuestro término, pero que nos afecta por la cercanía y el punto en el que está. Estamos preocupados porque cada vez la situación de ese punto está peor y por eso enviamos la carta a la concejalía de Medio Ambiente de Alicante. Y por eso esperamos que tomen las medidas oportunas para que se limpie la zona en primer lugar, y que además se pueda cerrar la zona para que no se vuelva a repetir los vertidos».