El Ministerio reactiva el proyecto para abastecer de agua desalada a Mutxamel

El Ministerio para la Transición Ecológica retoma el proyecto para acabar las obras que permitirán a Mutxamel y a la zona norte de El Campello recibir agua desalada. Los trabajos se paralizaron en 2016 por motivos técnicos, y año y medio después la adjudicataria renunció al contrato, por lo que la actuación lleva más de cinco años abandonada y sin terminar, restando una inversión de casi 10 millones por ejecutar.

Mutxamel, que alberga la planta desaladora que da servicio a la comarca, no puede recibir su caudal, algo que se resolverá con el proyecto que tramita la sociedad estatal Acuamed, que prevé que la infraestructura esté operativa en 2024.

El pasado junio el Ministerio reactivó el proyecto, sacando a licitación el «Servicio de ingeniería para la redacción del proyecto constructivo de terminación de las obras ejecutadas correspondientes al proyecto de refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable en alta para los municipios de Mutxamel y El Campello», por 184.345,46 euros y con 19 meses de plazo de ejecución. Al proceso se han presentado cinco empresas y ahora se está en fase de valoración de ofertas para finalizar el proyecto, a lo que después seguirá el proceso de licitación de las obras, ya previsiblemente en 2023. Fuentes de Acuamed explicaron a INFORMACIÓN que la previsión es que la infraestructura esté terminada y operativa en 2024 para que Mutxamel y el norte de El Campello puedan recibir agua desalada.

La construcción de estas infraestructuras se licitó en 2014 por nueve millones de euros (IVA no incluido) a la empresa Altec-Altyum. Esta mercantil solo llegó a ejecutar el 39% de la obra, correspondiente a la parte que no estaba afectada por la modificación del proyecto que se requería para poder culminarlo, que no se llegó a aprobar y que comportaba un encarecimiento de la obra. Así, los trabajos se suspendieron en 2016 tras acometer las obras que no estaban afectadas por los cambios, valoradas en unos 3,5 millones.

Ahora, además de actualizar un proyecto que fue redactado en 2007, hay que subsanar errores que se detectaron entre 2015 y 2016, introducir cambios por motivos técnicos objetivos y también adaptarlo a nuevas leyes que se han aprobado desde entonces. Por ello, su coste será muy superior a los 5,5 millones que inicialmente quedaban por ejecutar.

La actuación pendiente de realizar comprende ejecución de las conducciones y conexiones entre las distintas redes, en El Campello construir dos depósitos y dos estaciones de bombeo y en Mutxamel finalizar un depósito nuevo y ampliar otro existente, así como dos estaciones de bombeo. Para este proyecto el Gobierno central ha previsto en los presupuestos 9,6 millones entre 2021 y 2023. Con su ejecución, Mutxamel podrá recibir el agua desalada, así como la zona norte de El Campello, ya que en el municipio costero las infraestructuras realizadas entre 2015 y 2016 sí que permiten ya abastecer el centro urbano, pero quedaron pendientes las referentes a la zona norte. Un agua que cuando llegue, supondrá un incremento del recibo por su mayor coste y porque se debe amortizar parte de las obras en el recibo, un tema que ha generado una gran polémica en El Campello.

Plan inicial

El proyecto inicial se resumía en la construcción de tres depósitos con un volumen total de 16.000 metros cúbicos, cuatro estaciones de bombeo y 26 kilómetros de conducciones. Y el nuevo pliego establece que «dado el tiempo transcurrido desde el diseño del proyecto constructivo original, ha surgido la necesidad de ligeras modificaciones de trazado, que requerirán de nuevas expropiaciones, así como la desafección de terrenos expropiados».

De lo que se quedó a medio hacer, lo más llamativo es el depósito que hay frente al aeródromo de Mutxamel, del que se construyó el armazón y está inacabado. Otro ejemplo está enterrado, ya que tras la petición por motivos de seguridad de la comunidad educativa y el Ayuntamiento de Mutxamel, la adjudicataria tapó en 2016 el gran agujero abierto junto al colegio Arbre Blanc, donde se estaba levantando otro depósito.

Un contrato investigado por supuesto amaño

La anterior licitación de esta obra se encuentra bajo investigación por parte de la Audiencia Nacional por un supuesto amaño, dentro del Caso Acuamed. La empresa Altec-Altyum supuestamente se benefició de la trama al recibir la licitación de este jugoso contrato por parte de Acuamed a cambio de sobornos. Además de esta licitación, se investigan la adjudicación fraudulenta por parte de Acuamed de obras a una decena de empresas. Hay otros contratos sospechosos en la provincia que afectan al río Serpis, a unas obras en la cuenca de la Rambla de Gallinera y tres licitaciones relacionadas con las obras del frente marítimo de Torrevieja.