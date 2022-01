La oposición en El Campello exige la conservación de la Torre Reixes y el gobierno recuerda que es privada

EU, PSOE, Podem y RED El Campello exigen al Ayuntamiento que adopte medidas para proteger la Torre Reixes, declarada Bien de Interés Cultural (BIC), y han convocado este domingo 9 de enero a las 10 de la mañana un encuentro bajo el lema «Torre Reixes BIC en riesgo de desaparición. Responsable: Ayuntamiento de El Campello».

Desde el equipo de gobierno municipal, sin embargo, se ha recordado que esta torre es privada y que, además, hay un conflicto en el catastro sobre su propiedad entre dos empresas «una de las cuales está dispuesta a ceder la torre al Ayuntamiento y la otra a restaurarla, pero, en cualquier caso, y como paso previo, se ha de dirimir la propiedad en los tribunales» tal como han indicado fuentes de Alcaldía. Al tratarse de un bien privado desde el Ayuntamiento se asegura que «no podemos actuar» para añadir que «en cualquier caso, el garante de los BIC es la Conselleria de Patrimonio y no el Ayuntamiento».

Con todo, los convocantes exigen que se tomen medidas y ponen en valor el patrimonio campellero que debe de cuidarse. El socialista Vicente Vaello Vicent Vaello (PSOE) destaca que la Torre de Reixes «es un símbolo de nuestro litoral alicantino y más concretamente campellero». Fue construida en el siglo XVI como vigía para el avistamiento y defensa a la población de los ataques de los piratas berberiscos. El edil advierte que a pesar de que se trata de un Bien de Interés Cultura y a pesar de la obligación de ser protegido, «nunca se ha hecho nada para mantener y restaurar. El paso del tiempo y los actos vandálicos lo han deteriorado de la peor manera posible. Su estado de conservación es ruinoso, una gran grieta recorre la Torre desde arriba hasta abajo». Advierte que requiere de una intervención urgente para una actuación fuerte y determinante por parte del consistorio para, junto con las demás administraciones, frenar su galopante deterioro así como incluso su posible derrumbe y desarrollar el proyecto de conservación, restauración y puesta en valor de este BIC. «El ayuntamiento debe actuar ya. No puede ni debe permitirse este abandono».

Desde la formación Red, su edil Eduardo Seva, destaca que «el paisaje humano a diferencia del paisaje natural se construye siglo a siglo, año tras año, a la conveniencia del ser humano en múltiples facetas. Desde la centuriación romana en tierras vírgenes hasta los grandes rascacielos benidornís, la trama del territorio siempre ha tenido un significado».

Añade que, «el hito paisajístico de Torre de Reixes pertenece a un rosario de puntos de control que un pueblo como El Campello que organiza anualmente el recordatorio de un desembarco morisco no puede arrinconar en el olvido. Nuestro deber es la adquisición y restauración del baluarte».

«Desde Podemos apostamos firmemente por la puesta en valor de la torre de Reixes. No podemos olvidar que ostenta la mayor categoría como bien de interés cultural (BIC)», declara Eric Quiles. «Esto no parece importar a este equipo de gobierno, el cual en dos años y medio, no ha sido capaz ni siquiera de requerir formalmente a la propietaria su obligación de conservación».

Juanjo Galvañ, responsable de patrimonio cultural de EU El Campello, manifiesta que «no exigimos al gobierno local nada extraordinario, tan solo que cumplan con su obligación legal de dictar, en primera instancia, las órdenes de ejecución necesarias para la conservación y mantenimiento de inmuebles y garantizar la seguridad de bienes y personas, como ya le ha requerido con carácter de urgencia al Ayuntamiento la Conselleria de Cultura y el Síndic de Greuges, sin que a día de hoy se haya emitido ningún requerimiento por parte municipal a los propietarios del bien».

Galvañ advierte al concejal de urbanismo, y alcalde, Juanjo Berenguer (PP), que «de no cumplir con la ley como les están exigiendo otras administraciones públicas, además ciudadanos y partidos preocupados por el devenir de este BIC, estudiaremos otros recursos que garanticen la subsistencia de este bien, ya que esta situación de abandono no puede continuar un solo minuto más».