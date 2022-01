Los ecologistas rechazan la concesión de una subvención de 6,5 millones para el vertedero de El Campello

Ecologistas en Acción del País Valenciano ha criticado duramente en un comunicado de prensa la decisión del Consell de otorgar una subvención directa al Consorcio de residuos A1 para financiar las obras iniciadas en 2020 en las instalaciones de valorización de residuos domésticos situadas en el municipio de El Campello, pertenecientes al Consorcio del Área de Gestión A1. El importe de dicha subvención, según recogen las bases reguladoras de la misma publicadas en el DOGV del pasado 31 de diciembre, asciende a 6.585.210,00 euros.

La organización ecologista cuestiona, en primer lugar, la finalidad de esta subvención, que según se afirma en el decreto de aprobación serviría para financiar las obras realizadas en las instalaciones de El Campello al objeto de paliar los efectos de la pandemia sanitaria covid-19. “Las modificaciones en la planta TMB de El Campello no tenían como finalidad ni tratar los residuos sanitarios ni reducir la extensión de la pandemia”, afirma Carlos Arribas, portavoz de la organización ecologista. “Con la excusa de la covid-19, otorgan una subvención cuyo objeto no es otro que reducir el elevado canon que se aprobó por parte del Consorcio al modificar el contrato con FCC para realizar esas obras por un importe de 20 millones de euros, canon que tendrían que hacer frente los municipios pertenecientes al Consorcio”.

La subvención que va a concederse constituye, según Ecologistas en Acción, un trato claramente discriminatorio para el resto de consorcios, que están en la misma situación de crisis económica debida a la pandemia. Según Carlos Arribas, “se trata de justificar también esta subvención con el hecho de que la actividad turística global de los municipios de este Consorcio todavía no se ha recuperado a ratios previos a la pandemia sanitaria del 2019, cuando esa circunstancia se repite a lo largo de toda nuestra Comunitat incluso en municipios que también han efectuado obras en sus plantas de tratamiento, como en el caso de Elche”. “Todo apunta a un cierto clientelismo, pues Compromís -partido que controla la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica- tiene gran implantación en las comarcas de las Marinas”.

Por último, desde Ecologistas en Acción estudian la interposición de una denuncia a la Comisión Europea por ser contraria al derecho comunitario, ya que la subvención recalará finalmente en las arcas de FCC SA, concesionaria de la planta de tratamiento y vertedero de El Campello, ya que en las bases figura que el objeto de la misma es “reducir la parte proporcional de amortizaciones e intereses que los vecinos de este área de gestión deberán abonar a futuro por el coste de gestión de las toneladas de residuos domésticos, por las nuevas obras realizadas”. Por tanto todo anuncia que ese dinero servirá para modificar el contrato entre el Consorcio A1 y el concesionario, y por tanto no sería compatible con el mercado interior. Las obras en la planta de tratamiento de residuos de El Campello no se sometieron a licitación pública y se adjudicaron al anterior concesionario. Esa subvención no cumpliría con los requisitos establecidos por el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pues la actividad subvencionada favorece de forma descarada a FCC SA, según los conservacionistas.

Esa denuncia se sumaría a la interpuesta por esta organización ante el Tribunal Superior de la Justicia de la Comunidad Valenciana por supuestas irregularidades en el permiso concedido en abril de 2020 por la Generalitat para la modificación de la planta de basuras de El Campello.