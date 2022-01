Tráfico redobla la vigilancia en La Carrasqueta y estudia instalar radares e incrementar la presencia de drones y helicópteros

La Carrasqueta no es un circuito de velocidad. Y para evitar esto la Guardia Civil va a redoblar la vigilancia en la CV-800 a su paso por Xixona mientras se estudían medidas adicionales como incrementar la presencia de drones e instalar radares de tramo. Xixona ha celebrado hoy una Junta de Seguridad Local a instancias de la Subdelegación del Gobierno para bordar esta problemática, después del accidente mortal registrado el pasado domingo, en el que motorista falleció y su acompañante, que resultó herida grave, se ha confirmado su muerte este viernes.

A la reunión han acudido la alcaldesa Isabel López (PSOE), la subdelegada del Gobierno, Araceli Poblador, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, José Hernández. Y después se ha ofrecido una rueda de prensa en la que estaba presente un grupo de vecinos, que a su vez mantuvieron el jueves por la tarde una reunión en La Carrasqueta con la primera edil para abordar esta problemática que se arrastra desde hace décadas, y que ha convertido esta carretera en la más peligrosa de la provincia para los moteros.

Tanto la subdelegada como la alcaldesa han insistido en que "La Carrasqueta no es un circuito de carreras", han apelado a la responsabilidad de los que circulan por ella, han recordando los excesos de velocidad y adelantamientos indebidos que se realizan en la CV-800, no de todos los moteros sino de una parte, pero que son infracciones constantes que no solo ponen en peligro sus vidas sino las de terceras personas. Por ello se va a redoblar desde ya la vigilancia de la Benemérita, tanto con agentes de uniforme como de paisano, y se estudian medidas como instalar radares de tramo e incrementar la presencia de drones y helicópteros para frenar estas "conducciones temerarias". En tres meses han quedado emplazados para otra reunión para adoptar medidas con propuestas sobre la mesa.