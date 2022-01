Busot y 30 propietarios denuncian que Elawan prevé expropiaciones para levantar su macroplanta solar

La fiebre de las plantas solares pasa de nivel y entra en el ámbito de las expropiaciones. El Ayuntamiento de Busot ha presentado alegaciones contra el macroproyecto de la japonesa Elawan, alertando que contempla enajenaciones de al menos una treintena de propietarios que no han llegado a acuerdos con la empresa, y que a su vez también ha formalizado escritos ante la Generalitat contra la iniciativa, actualmente en exposición pública.

En la documentación presentada, la empresa solicita la Declaración de Utilidad Pública no solo para la red de conexión de las diferentes parcelas con la subestación, sino también para los terrenos donde se levantarían las placas solares entre Xixona, Busot y Alicante, lo que el Ayuntamiento busotero entiende que abre la puerta, de ser aprobada por la Generalitat, a llevar a cabo expropiaciones, una figura que hasta ahora no se tiene constancia que se haya intentado emplear en la provincia, aunque sí en comunidades como Andalucía. Así, el alcalde Alejandro Morant (PP) ha remitido alegaciones contra el proyecto, explicando a este medio que «se meten en zonas de especial protección para aves, zonas forestales, afecta a acuíferos, barrancos e incluye a muchos propietarios a los que no les ha dicho nada ni han llegado a acuerdos. Ir a una expropiación en vez de negociar me parece aberrante. En Busot hay tres proyectos diferentes y hay que poner orden y apostar por el que defiende mejor la imagen del territorio y respeta la estética de Busot», y en el caso de Elawan sus múltiples deficiencias la hacen inviable.

Esta preocupación también ha sido trasladada por afectados al Consistorio de Xixona, cuya alcaldesa Isabel López (PSOE) anunció que se está ultimando un informe para remitir a la Generalitat en el que el municipio se opone al proyecto. Eso sí, la primera edil aclaró que ha contactado con la Conselleria para manifestar la inquietud de muchos dueños de parcelas afectadas por el proyecto, y le han trasladado que en ningún caso se prevén expropiaciones para la instalación de las placas solares.

Elawan proyecta dos plantas con una potencia de 41 y 23 MW que se ubicarían en terrenos aledaños, tendrían la misma infraestructura de evacuación de la energía eléctrica generada y se ejecutarían al mismo tiempo. Y López destaca que así se está «fraccionando» un mismo proyecto en dos, de forma que elude la supervisión del Ministerio, ya que hasta 50 MW es competencia de la Generalitat. Y además se trata de un proyecto muy fragmentado, con pequeñas parcelas diseminadas por muchas zonas, desde la zona de la planta de basuras de Piedra Negra o la zona del Albalat, hasta las áreas de urbanizaciones de Busot.

En las alegaciones de Busot, referidas a Elawan I, que abarca su término, Xixona y Alicante -Elawan II solo afecta a Xixona-, se explica que «hay una gran cantidad de vecinos afectados por la expropiación, no de servidumbre de paso, sino por la implantación de las placas en su terreno, es decir, por la afección en pleno dominio».

Y destaca que «no se justifica por qué se plantea la expropiación de determinadas parcelas en lugar de otras», y «por ejemplo la parcela municipal que se pretende expropiar es suelo forestal, y su orografía presenta más desniveles que otras parcelas cercanas abancaladas». Recuerda que «el linde de los términos de Busot-Xixona y Busot-Alicante es una zona de barrancos y la expropiación masiva de parcelas en esa zona no se explica a qué responde. Tampoco se justifica la expropiación del resto de parcelas que no presentan unas especiales condiciones frente a las vecinas, parece una actuación totalmente arbitraria. El principio de proporcionalidad que preside el instituto expropiatorio (STC 48/2005 de 3 de marzo) entraña un juicio de necesidad en donde se constate la inexistencia de otras vías menos gravosas para el derecho constitucional de propiedad e igualmente eficaces para la satisfacción del interés social en cuestión».

Por todo ello «no parece admisible que Elawan detente, sin más justificación ni control, un derecho subjetivo a que sean expropiadas en su favor las fincas donde él ha decidido localizar la instalación fotovoltaica entre una multiplicidad de alternativas posibles, máxime cuando la generación fotovoltaica es más factible en una inmensa parte del territorio, donde no existen tantas afecciones». Y advierte que entre «las parcelas que se pretende expropiar hay algunas con vivienda, otras con DIC aprobado, incluso se incluye la parcela» donde el proyecto CSF Campello de otra solar, X-Elio, plantea implantar una subestación.

Comunicaciones confusas

El primer edil agrega que «no he podido ponerme en contacto con la mercantil para tratar sobre la expropiación porque no respondían a mis llamadas. He podido hablar con algunos vecinos afectados que han recibido la respuesta verbal de que no aleguen nada, que se trata de un error que se subsanará». Y otros vecinos, tras mucho insistir, han recibido cartas en las que Elawan asegura que explica que si no hay acuerdo para el arrendamiento de la finca, se sacará del proyecto los terrenos en cuestión, y que al solo exigir Industria cuando se presenta el anteproyecto que solo se tenga cerrado el 25% de los terrenos, se han incluido suelos sin tener acuerdos.

Así, Busot pide la retirada del proyecto por «las grandes inexactitudes, errores e imprecisiones que contiene el proyecto presentado», y que no debería ser tramitado por las expropiaciones, afecciones e impactos que contempla.