Xixona suspenderá licencias por dos años ante la avalancha de proyectos de plantas solares

Xixona toma medidas ante la avalancha de plantas solares que se proyectan en su término municipal, que también afectan a Busot, La Torre de les Maçanes y Alicante y se extenderían por más de 400 hectáreas. La alcaldesa, Isabel López, (PSOE) asegura que el Ayuntamiento turronero va a suspender licencias por dos años para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y concretar así en qué zonas no urbanizables se pueden desarrollar actuaciones fotovoltaicas.

En un principio se espera que la propuesta, que se está ultimando, pueda llevarse al pleno ordinario el próximo 28 de enero, y supondría que durante dos años no se podrían autorizar plantas solares. Esto afectaría a cuatro de los cinco proyectos que hay sobre la mesa, y que abarcan 361 hectáreas, ya que supone la suspensión de licencias para las iniciativas basadas en el decreto del Consell del verano de 2020 para agilizar estas actuaciones. La que se «salva» es la segunda fase de la multinacional X-Elio, la CSF Turroneros II, cuya tramitación se inició antes del citado decreto, y que se proyecta sobre 48 hectáreas, con una potencia de 15 MW. La primera fase entró en funcionamiento en 2021, abarca 66 hectáreas, tiene una potencia de 35 MW y es la mayor de la Comunidad.

Así, se van a paralizar los dos polémicos proyectos del grupo Elawan, de la multinacional japonesa Orix, que también se extiende por parcelas de Busot y Alicante, que suman 171 hectáreas y una potencia de 63 MW. Xixona, Busot y ecologistas se han pronunciado en contra, y han generado una gran confusión al recibir los afectados cartas de la Generalitat en las que se habla de expropiaciones, aunque la conselleria ha aclarado esta semana que bajo ningún concepto se van a autorizar enajenaciones.

Otros dos proyectos que se paralizan son también de X-Elio. Se trata de CSF Campello -aunque no afecta al municipio costero-, en la linde entre Xixona y La Torre, y en una zona de Busot, con 110 hectáreas y una potencia de casi 50 MW. Y CSF Ponts, junto a la anterior planta entre La Torre y Xixona, de 46,9 MW y 180 hectáreas. Ambos en una zona de cultivos rodeados de pinadas a los que también se oponen los ecologistas.

López explicó que se van a paralizar las licencias durante un año para llevar a cabo la revisión del PGOU, aprobado en 1987 y que no regula la instalación de este tipo de complejos dada su antigüedad. Y después habrá un año más para poder completar la aprobación de esa modificación. La alcaldesa destacó que «tenemos que poner orden porque no vamos a consentir que algunas empresas especulen y traten de aprovecharse o engañar a propietarios», en referencia a la alarma generada por el proyecto de Elawan. «El Ayuntamiento no puede enterarse de los proyectos porque se pide la compatibilidad urbanística. Tienen que venir a sentarse con el Ayuntamiento. Queremos propuestas serias y una tramitación como toca». Esta suspensión, que debe aprobar el pleno, paralizaría el otorgamiento de licencias urbanísticas para la implantación de instalaciones de energía fotovoltaica o eólica en suelo no urbanizado.

De cualquier forma, no será de aplicación la suspensión de licencias para las instalaciones para autoconsumo de edificaciones existentes. Y tampoco será de aplicación para aquellas actuaciones cuya tramitación se haya iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del decreto del Consell del 7 de agosto de 2020, como el caso de Turroneros II.

Lo que quiere hacer Xixona es analizar el problema del impacto territorial de este tipo de actuaciones en el suelo no urbanizado, ya que se presentan de forma independiente y no se tiene en cuenta en efecto acumulativo. En el término de Xixona hay 121 parcelas catastrales de suelo no urbanizable afectadas por los cuatro proyectos que se paralizarán -además de las que hay en La Torre, Busot y Alicante-. Del mismo modo en la comarca hay otros proyectos fotovoltaicos entre Mutxamel (3), Alicante, Agost-Monforte y San Vicente del Raspeig.