El PP denuncia que San Vicente se queda sin promoción activa en Fitur

El PP ha denunciado "un hecho que por habitual en los últimos años no deja de resultar desfavorable en el aspecto turístico para nuestra localidad, y es que un año más, San Vicente sigue sin presencia activa en una plataforma turística tan importante como la Feria Internacional de Turismo (FITUR), desaprovechando el escaparate que desde el Patronato Costa Blanca se ofrece a los municipios de la provincia", han explicado en un comunicado.

“Nos tememos que en el caso de que algún representante del equipo de gobierno de este Ayuntamiento se desplace a FITUR, será para hacer turismo, más que para potenciar el mismo en nuestra ciudad”, lamenta el portavoz Popular, Óscar Lillo.

Los populares consideran que San Vicente tiene un alto potencial en numerosos aspectos. “Es preocupante observar como se desaprovecha la oportunidad de participar en la cuidada y detallada agenda del Patronato Costa Blanca de la Diputación de Alicante para esta edición en FITUR, donde se programan numerosas actividades y promociones de otras localidades de la provincia que trabajan en destacar cualquier mínima característica o evento turístico de su municipio. En cambio la séptima ciudad de la provincia, y la décimo tercera de la Comunidad, ¿no tiene nada que ofrecer?”, se pregunta Lillo.

Desde el Partido Popular dan respuesta a esta pregunta, “Le recordamos a la concejal de Turismo, Asunción París, que San Vicente podría ser promocionada en casi cualquiera de los aspectos que se encargan de resaltar otra localidades. Contamos con una gran cantidad de eventos deportivos, con un número importante número de asociaciones culturales y musicales, con una variedad considerable de establecimientos hosteleros con los que organizar acciones, con rutas naturales por desarrollar, con la posibilidad de realizar festivales que se han dejado perder con el paso de los años, además de con unas entidades festeras que cuentan con declaraciones de interés turístico y con característica tan destacables a nivel promocional como la primera embajada nocturna de nuestras Fiestas de Moros y Cristianos, una joven pero consolidada Procesión Infantil de la que no disponen otras ciudades emblemáticas por su Semana Santa, o un inminente 75 Aniversario de las Fiestas de Hogueras y Barracas, con particularidades para resaltar, además de nuestras Fiestas Patronales donde se pone en valor la historia, tradiciones y cultura de nuestro municipio”.

FITUR abre de nuevo sus puertas con una importante presencia del Patronato Costa Blanca, que se convierte en la plataforma turística de todos los municipios de la provincia de Alicante. “Lo más preocupante de todo es que, desde la concejalía de Turismo, no se cree en el potencial de nuestra ciudad”, a lo que añade “seguimos esperando respuesta a la solicitud que remitida hace más de un año a esta concejalía con respecto a un diagnóstico de potencialidades turísticas, que costó casi 18.000 euros, y a día de hoy no sabemos para qué ha servido, salvo que el diagnóstico fuera no acudir a ferias promocionales”.

Para concluir el popular, matiza que “solo es necesario tener ganas de trabajar en la promoción del importante potencial turístico de nuestra ciudad, sin olvidar que al final el esfuerzo redundaría, de una u otra forma, en beneficio de todos los vecinos de San Vicente. Y no basta con ir a echar el día y hacerse la foto de rigor, mientras vemos como alcaldes, concejales y técnicos de muchos municipios se esfuerzan durante los cinco día que dura FITUR en trabajar por el turismo de su localidad”.