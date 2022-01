Cs da por roto el pacto de gobierno en El Campello al quedarse el alcalde con una de sus concejalías

Máxima tensión en el tripartito de El Campello. El alcalde Juanjo Berenguer (PP) no ha devuelto finalmente a Cs el área de Contratación tras la entrada del nuevo edil de esta formación, lo que consideran los naranjas una ruptura del pacto de gobierno firmado en 2019. Esto agrava la crisis destapada hace ya casi un año por la desaladora, por la que ha habido negociaciones con la oposición para una moción de censura que no ha llegado a fraguar... hasta ahora.

Ante la situación generada por este cambio en las delegaciones, Cs El Campello ha traslado a la ejecutiva nacional de su formación esta situación para que se entablen contactos de alto nivel con el PP y se estudien medidas si Berenguer no da marcha atrás. Hay que recordar que la agrupación campellera ha contado con una negativa tajante desde Madrid a cualquier tipo de relevo en la Alcaldía, aunque ahora la cúpula tiene sobre la mesa lo que consideran sus ediles una ruptura de facto del acuerdo de gobierno.

En cambio fuentes del PP negaron que esto suponga una ruptura y justificaron en parte la medida en que el nuevo regidor solo se va a poder dedicar a media jornada al Ayuntamiento, ya que va a seguir en su puesto de profesor, y las exigencias de Contratación requieren un trabajo a tiempo completo.

Tal y como ya adelantó INFORMACIÓN, en diciembre el alcalde dejaba en el aire que el nuevo edil de Cs, Javier Marín, mantuviera las mismas competencias de Javier Martín, que anunció la renuncia antes de Navidad a su acta por motivos de salud. La formación naranja manifestó entonces no contemplar otro escenario que no fuera seguir con las delegaciones acordadas en 2019.

La pasada semana Cs, en un comunicado sobre la toma de posesión de Giner, anunciaba una reestructuración interna de sus delegaciones para adaptar sus concejalías a los perfiles de sus ediles y a la nueva incorporación, aunque fuentes populares señalaban que la decisión seguía en el aire. Y finalmente el PP ha culminado una medida que amenaza el futuro del tripartito.

Berenguer firmó el pasado miércoles el decreto con las delegaciones para el nuevo concejal. El alcalde se había quedado de forma provisional con las delegaciones de Martín el 2 de diciembre por sus problemas de salud. Se trataba de las áreas de Contratación, Vía Pública, Mercado y Venta Ambulante, que se sumaban a las concejalías que ya ostenta directamente Berenguer, entre las que figuran Territorio y Patrimonio. Y con el decreto el miércoles ha asignado al nuevo edil, que tomó posesión el 14 de enero, Vía Pública y Mercado y Venta Ambulante, quedándose con Contratación, un área clave por la gran cantidad de licitaciones que tiene pendientes.

El portavoz de Cs y primer teniente de alcalde, Julio Oca, explicó este viernes que «estamos en comunicación con el partido y van a tener reuniones de alto nivel con el PP para ver qué ha pasado, si el alcalde está autorizado para tomar esta medida, que supone la ruptura del pacto de gobierno. Nosotros ya habíamos hablado que íbamos a realizar una reestructuración de las concejalías que en virtud del pacto de gobierno de 2019 le corresponden a Cs, y así se lo dije al alcalde, que nos contestó que no habría ningún problema».

En cuanto a la justificación de que Giner solo vaya a estar media jornada, Oca insistió en que se iban a reestructurar las concejalías, y recordó que el anterior edil ya pidió a Berenguer una reducción de jornada por problemas de salud y laborales, y que le contestó que no era necesario y que no se preocupara pese a no poder dedicarse al 100%, por lo que no entiende que ahora se emplee esta «excusa», insistiendo en que «las concejalías son nuestras por pacto de gobierno».

Reunión de alto nivel

Desde la formación agregaron que el secretario nacional de Organización, Borja González, mantendrá con Cs ElCampello «una reunión al más alto nivel» para anunciar la decisión, ya que consideran que la medida del PP es «intolerable».

Por su parte el alcalde se limitó a manifestar que la delegación de concejalías «es competencia del alcalde y lo que me preocupa es el bienestar de los campelleros. Lo único que me preocupa es que el Ayuntamiento funcione lo mejor posible». Y respecto al escenario que se puede plantear ante esta situación por parte de Cs, que considera roto el pacto de gobierno, agregó que «yo no lo planteo».

La fractura entre el PP y Cs salió a la luz en marzo de 2021 al votar la formación naranja en contra de la subida del agua por el agua desalada, aunque la crisis llevaba larvada desde hacía meses. Después se han sucedido los enfrentamientos entre ambas formaciones. Además, oposición y Cs han mantenido contactos para una posible moción que ha sido vetada por la cúpula naranja.