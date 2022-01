Absueltos dos policías de San Vicente de falsear un parte por exceso de ruido

La Audiencia de Alicante ha absuelto a dos policías locales de San Vicente del Raspeig acusados de falsear un atestado de su intervención en una fiesta por exceso de ruido, según el fallo al que ha tenido acceso este diario. Los dos agentes habían sido llevados al banquillo tras la intervención que acabó con una multa por exceso de ruido a los promotores de una fiesta celebrada en un pub de la localidad la madrugada del 29 de agosto de 2012.

Los denunciantes les acusaban de falsear el boletín de denuncia, identificando a un particular como responsable del evento, pero los magistrados de la Sección Segunda no han considerado probada actuación irregular alguna por parte de los agentes. Mientras que la acusación particular les pedía hasta cinco años de cárcel, la Fiscalía no veía delito en los hechos denunciados.

Los agentes acudieron al local ante las quejas de las vecinos por el excesivo ruido procedente del interior. Según considera probado el fallo, los policías hicieron constar en las actas que tras preguntar por el encargado del establecimiento, se presentó un particular explicando que era el propietario responsable de las fiesta y aportando un contrato privado firmado con el dueño. En el acta se consignó con error el domicilio del denunciado. Asimismo, este último sostenía que firmó el contrato porque se lo pidieron al ser uno de los pocos amigos que era mayor de edad, subrayando que a las 1.30 horas ya se había ido a casa y no tuvo intervención en los hechos . Fue otra persona quien aseguró que habló con los policías. Los magistrados ponen en duda la versión de los denunciantes y señalan que no se entiende cuál sería la finalidad de los agentes para incurrir en esas falsedades. El fallo destaca que los denunciantes tenían un interés «evidente» en el resultado del procedimiento, al estar directamente relacionado con otro que se sigue por la vía Administrativa para pedir la revocación de la multa.