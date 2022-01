Mutxamel ratifica la eliminación de la calle de Enric Valor para evitar un contencioso

El pleno de Mutxamel ratificó el jueves el polémico cambio de calles por el que se suprime el vial dedicado al escritor Enric Valor, para darle otro vial en otra zona. La medida busca una resolución "extraprocesal" ante el recurso judicial presentado por PSOE, Compromís y Podemos, y fue aprobada por el equipo de gobierno formado por PP y Cs, y por Vox, que defendieron la medida.

Las formaciones de izquierdas mantienen un contencioso administrativo contra la medida por un defecto de forma en el proceso, aunque PSOE, Podemos y Compromís afirmaron en el pleno no entender que se haya llevado el mismo acuerdo. Consideran que es nulo de pleno derecho que se cambiara a viva voz la propuesta del pleno, en la que se introducía el cambio para darle otra calle a Valor. La oposición insiste en que ese cambio debía ser comunicado con 24 horas de antelación.

En un comunicado PSOE, Compromís y Podemos explican que "defender lo indefendible, es lo que ha tratado de hacer una vez más el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mutxamel en el pleno de 27 de enero de 2022, cuando intentan defender la forma en que 'nos quisieron colar' en pleno de 29 de abril 'su antojo de cambio de nombre de la Avenida Enric Valor por Avenida de España'”.

Pero "los grupos de la oposición PSOE, Compromís y Podem no nos íbamos a quedar callados. En el pleno de 29 de abril de 2021 el equipo de gobierno propone un modificado del seccionado del territorio municipal, en el cual se incluía el cambio de nombre de la Avenida Enric Valor por la Avenida de España. Esta propuesta presentaba un defecto de forma, que fue denunciado por los tres portavoces de los grupos en el Juzgado Contencioso Administrativo nº1 de Alicante. Sin que nadie del gobierno se haya puesto en contacto con nosotros desde entonces y para nuestra sorpresa, en el pleno de 27 de enero de 2022 han presentado una propuesta de ratificación del mencionado acuerdo que, a nuestro juicio, es nulo y por ello se denunció ante el Juzgado".

Los tres partidos "no entendemos esta actitud y las explicaciones que se nos dan en el pleno son, como poco, pobres y no aclaran el por qué han vuelto a llevar a pleno algo que de primeras no se hizo correctamente, todo por no reconocer que se han equivocado”.

Y concluyen que "si la Avenida Enric Valor tiene que cambiar de nombre por un antojo de este equipo de gobierno lo aceptaremos, pero siempre con las garantías legales de hacer las cosas de forma correcta, aunque eso ya lo dirá un juez". Estas tres formaciones insisten en que no se puede ratificar un acuerdo plenario que consideran nulo de pleno derecho por un defecto de forma. Y lamentando que desde hace un mes el juzgado está reclamando el expediente de este tema, sin que se haya remitido hasta el jueves. Y no entendieron que en el acuerdo se hable de una "satisfacción extraprocesal" cuando no se ha tratado este tema con los tres denunciantes, los tres portavoces de las formaciones políticas de izquierdas. Esta medida generó un gran rechazo que llegó hasta el Palau de la Generalitat, mostrando su oposición el propio Ximo Puig.

Réplica

En el pleno Vox señaló que el equipo de gobierno formado por Cs y PP "reconocen que se han equivocado", y con esta ratificación "se evita un juicio" y un perjuicio económico para Mutxamel. El PP por su parte negó que hubiera una equivocación, asegurando que "no es nulo de pleno derecho". Los populares recordaron que la modificación de vida voz del acuerdo plenario del año pasado ya se había venido empleando en el Ayuntamiento durante años. "No es un error, antes se hacían enmiendas in voce y no pasaba nada. A partir de ahora se acabaron estas enmiendas" de viva voz. Y reiteraron que el contencioso afecta a la forma, no al fondo, y con este cambio queda resuelto por lo que esperan que sea archivado.

La oposición contestó al PP que cuando se han introducido cambios in voce, se han comunicado el día antes, no como en el tema de Enric Valor, y desde 2015 solo se ha hecho en cuatro ocasiones "para ahorrar papeleo".