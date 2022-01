Xixona suspende las licencias para frenar la avalancha de plantas solares

Xixona suspende por unanimidad las licencias para nuevas plantas solares, así como tendidos eléctricos de otros complejos fotovoltaicos que vayan a discurrir por el término turronero. El pleno aprobó en la noche del jueves la propuesta del equipo de gobierno formado por PSOE y Cs para poner en marcha una modificación el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para concretar en qué zonas se pueden levantar huertos fotovoltaicos, ante la avalancha de proyectos que se han presentado en el municipio, que abarcan más de 400 hectáreas entre el municipio -donde se ubica la parte principal-, La Torre de les Maçanes, Busot y Alicante.

Para iniciar este cambio en el ordenamiento urbanístico, adelantado por INFORMACIÓN la pasada semana, el primer paso ha sido suspender por dos años el otorgamiento de licencias urbanísticas para la implantación de instalaciones de energía fotovoltaica, así como para las infraestructuras de evacuación de energía de las mismas que discurran por el término municipal de Xixona, aunque los elementos generadores se sitúen en otro término municipal.

Así, el pleno acordó con el respaldo de PSOE, Cs, PP, Compromís y Més Xixona "suspender el otorgamiento y admisión a trámite de las licencias que se puedan solicitar para la implantación de instalaciones de energía fotovoltaica, conforme al art. 68 del TRLOTAP, con el fin de estudiar la reforma de la ordenación urbanística de dichos usos en el PGOU. La referida suspensión no afectará a las instalaciones para autoconsumo, con o sin excedente, ni a aquellas otras que, por haber iniciado su tramitación con anterioridad, cuenten ya con Declaración de Interés Comunitario para su implantación en suelo no urbanizable", según explicó el edil de Urbanismo, Javier Gutiérrez (Cs). Así, el único proyecto que no se ve afectado es la segunda fase de CSF Turroneros, de 15 MW de potencia y sobre 48 hectáreas, de la multinacional X-Elio, que a su vez ha presentado tres proyectos más que así se paralizan. La primera fase entró en funcionamiento en 2021, abarca 66 hectáreas, tiene una potencia de 35 MW y es la mayor de la Comunidad.

El ámbito de dicha suspensión es todo el suelo no urbanizable del término municipal, tanto común como protegido, y el suelo urbanizable no programado.

La alcaldesa Isabel López (PSOE) explicó que el objetivo es "poner orden" y especificar en qué zonas y en qué condiciones se pueden desarrollar estos proyectos. Y es para las instalaciones solares fotovoltaicas que se están tramitando en estos momentos no se está teniendo en cuenta el efecto acumulativo que provocan estas iniciativas, que en muchos casos están situadas muy próximas entre sí. Ante la situación actual, el Ayuntamiento considera que es necesario un análisis de su territorio e introducir en el planeamiento urbanístico una regulación que permita la implantación de las energías renovables “de aquella forma que resulte más armónica con el territorio, garantizando la compatibilidad de los diferentes usos del medio rural y preservando los valores ambientales, paisajísticos y culturales del territorio”. Además, hay que tener en cuenta que el PGOU data de 1987, y no regula por tanto la instalación de este tipo de complejo fotovoltaicos.

El problema que se pretende analizar es el del impacto territorial de este tipo de actuaciones en el suelo no urbanizado, por lo que las actuaciones en suelo urbanizado que puedan realizarse, bien en las cubiertas de las edificaciones existentes, o incluso en solares, no tienen el impacto ambiental de las primeras, salvo las que afectan a un ámbito protegido como es el núcleo histórico de la ciudad, donde ya existe una regulación específica para estas intervenciones. Y también quedan fuera de esta suspensión las instalaciones para autoconsumo en suelo no urbanizable en edificaciones existentes.

Cuatro proyectos afectados

En estos momentos existen cuatro solicitudes de autorización de plantas solares fotovoltaicas en el término municipal de Xixona, que están tramitándose al amparo del Decreto Ley 14/2020 de la Generalitat par agilizar este tipo de instalaciones, abarcando 361 hectáreas entre la localidad, La Torre, Busot y Alicante. En el término turronero afectan a un total de 121 parcelas catastrales de suelo no urbanizable. Y además se suspenden licencias para los tendidos eléctricos que pasen por Xixona, aunque las plantas estén en otros municipio. El motivo es que al sur del término municipal, junto a la CV-800, se encuentra la subestación eléctrica de Xixona, y además de las infraestructuras de evacuación de energía de las centrales proyectadas en la localidad, también se están tramitando autorizaciones para centrales en otros términos municipales cuyas infraestructuras de evacuación discurren por el término de Xixona. Y se quiere también poner orden en el entorno de la subestación, que ya está saturado de tendidos eléctricos, por lo que se quiere evitar que este “bosque” de torres y cables eléctricos siga creciendo.