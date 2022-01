La Generalitat renueva el concierto a Educatea a pesar de la investigación por malos tratos

El Hogar Educatea de El Campello, en el que en el mes de noviembre irrumpió la Guardia Civil para detener a varios de sus trabajadores por presuntos malos tratos, continuará gestionado por la misma entidad otros seis meses más. La Conselleria de Políticas Inclusivas -dirigida por la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra- ha renovado el concierto a la asociación Educatea durante medio año por un total de 162.000 euros. Según afirman fuentes cercanas a la vivienda tutelada, el personal detenido en 2021 continúa trabajando en el centro, a excepción del coordinador de personal, sobre el que pesa una orden de alejamiento por las presuntas agresiones a internos. Además, la renovación se ha producido a pesar de que los diferentes informes emitidos por la propia conselleria recomiendan que el centro sea gestionado «por una entidad que garantice la transparencia y la democracia que requiere el acuerdo de acción concertada» así como cambiar la ubicación de la vivienda porque «se encuentra en un paraje que favorece el aislamiento y dificulta la integración social de los usuarios». INFORMACIÓN ha tratado de averiguar los motivos técnicos por los que Políticas Inclusivas ha decidido ampliar la gestión de la vivienda tutelada a Educatea. Sin embargo, la conselleria rechaza pronunciarse sobre el asunto, puesto que se encuentran bajo investigación judicial, aunque sí se ha comprometido a «trasladar aquello que se pueda contestar» en los próximos días.

Dos inspecciones en tres años

La historia de las presuntas prácticas irregulares que se desarrollan en la vivienda tutelada comenzó en el año 2019. La denuncia de una de las familias motivó un visita de control por parte de la conselleria, en la que se descubrieron nueve irregularidades. En aquel momento, la mayoría fueron de carácter técnico. No obstante, la inspección ya detectó deficiencias en la limpieza de las estancias, el hecho de que una de las usuarias era menor de edad -a pesar de que el centro únicamente podía alojar a mayores de 18 años- y la falta de autorización judicial de internamiento para algunos de los jóvenes, un documento imprescindible en este tipo de casos.

Aunque el más demoledor de los informes fue el emitido por la inspección en el mes de mayo de 2021, en el que no solo se constata que gran parte de las irregularidades no habían sido resueltas desde que se detectaran dos años antes, sino que recoge testimonios de los propios empleados de la vivienda sobre las prácticas agresivas y los malos tratos a los que parte del personal sometía a los internos. Según el documento, al que tuvo acceso en exclusiva INFORMACIÓN, era común «incitar a los usuarios a que pierdan los estribos y disparen su agresividad para después contenerlos» e incluso algunos empleados fueron testigos de cómo un usuario era «arrastrado por el pasillo cogido del pelo», según relataron a inspección. El documento, de casi 40 páginas, también reflejó cómo el presidente de la entidad «reconoce estar presente cuando un interno fue empujado escaleras abajo», acción contra la que no se tomó medida alguna.

Sin sanciones de conselleria

Parte del personal del centro llegó incluso a remitir a Servicios Sociales un informe firmado en el que denunciaban que el coordinador del personal «instruía al resto de educadores en pautas de intervención violentas», concretamente «técnicas de artes marciales que incluían el estrangulamiento para interrumpir el riego sanguíneo y producir la pérdida de consciencia». El informe, también detallaba como pauta de actuación «obligar a una joven -tutelada por la Generalitat- a comerse su vómito», según los testimonios recogidos. Sin embargo, este informe con el testimonio firmado por el propio personal de la vivienda tutelada -en poder del área liderada por Mónica Oltra desde mayo de 2021- no fue suficiente para que la Conselleria de Políticas Inclusivas decidiera incoar un expediente sancionador a la asociación Educatea -titular del concierto durante los últimos años- que habría permitido rechazar la renovación del concierto en favor de una entidad diferente, tal y cómo pedía la propia inspección.

El personal detenido en 2021 sigue trabajando en el centro

El año pasado, la Guardia Civil efectuó varias detenciones en la vivienda tutelada. Entre ellas, la del coordinador de personal, sobre el que pesa una orden de alejamiento. Varios de sus compañeros le señalaran por emplear llaves de artes marciales contra los internos, así como por instruir a otros trabajdores en esas prácticas. También fue detenido -aunque no llegó a pasar a disposición judicial- el director de Educatea, junto con otros tres trabajadores que actualmente continúan trabajando en el centro. Entre otras irregularidades, la inspección de la Conselleria de Políticas Inclusivas reflejó que el personal educador de la vivienda tutelada carecía de la titulación específica, ya que únicamente estaban en posesión del título de bachillerato.