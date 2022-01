San Vicente pierde dos plazas de la oferta de empleo por no convocarlas a tiempo

San Vicente del Raspeig ha perdido dos plazas de la oferta de empleo público porque las bases no se han publicado a tiempo y han caducado. Se trata de puestos de promoción interna, uno de auxiliar administrativo y otro de auxiliar de servicios. Ambas se han eliminado de la plantilla.

El Ayuntamiento ya sufre de falta de personal, por lo que es un nuevo revés para el departamento. Ambos puestos estaban contemplados en la oferta de empleo público de los años 2017 y 2018, cuyas bases caducaban antes de final de año y que se anularon para incluirlas en un proceso extraordinario. Sin embargo, el consistorio había previsto convocar estas dos plazas antes del 31 de diciembre, pero finalmente no llegó a tiempo.

El alcalde y concejal de Recursos Humanos, Jesús Villar, reconocía a preguntas de Ciudadanos que los dos puestos se han amortizado. La edil Mariela Torregrosa denuncia que el equipo de gobierno no puede escudarse en la mala situación que atraviesa en los últimos tiempos el área de Personal, que por el momento no tiene responsable para poder sacar adelante los asuntos más urgentes. «Estamos hablando de plazas de las convocatorias de 2017 y 2018, no nos vale el argumento de que esta situación es fruto del momento en el que está la plantilla de Recursos Humanos equipo de gobierno ha tenido muchos años para aprobar las bases, realizar los procesos y adjudicar las plazas», lamenta.