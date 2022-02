Villar exige en València el nuevo aulario del Canastell y el sexto instituto para San Vicente

Cinco días después de que el pleno municipal le apremiara, el alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, ha viajado a València a reivindicar las inversiones que necesita el municipio. Dos asuntos son absolutamente prioritarios para el primer edil. Y ambos están proyectados desde hace años e inmersos en el Plan Edificant, pero no acaban de materializarse y en algún casos en punto muerto. El alcalde no quiere que se queden en el cajón de los asuntos por resolver. Villar se ha reunido con el director general de Administración Local, Toni Such, y con el secretario autonómico de Promoción Institucional y Cohesión Territorial, Alfred Boix, que le citaban la semana pasada, justo tras el pleno.

El primer edil ha lamentado que los presupuestos autonómicos se olvidan sistemáticamente de San Vicente, y ha recordado la necesidad de desarrollar proyectos que están estancados. San Vicente espera desde hace meses tener la delegación de competencias para poder licitar las obras del Instituto Canastell y construir un nuevo aulario. A la vez, desde enero la Generalitat ya dispone de la memoria valorada del proyecto para construir el sexto instituto que han revisado por segunda vez los técnicos municipales. En este caso, es imprescindible para descongestionar al resto de centros que están asumiendo más alumnos de los que les corresponde, provocando un colapso y un deterioro de la actividad académica, al perderse zonas comunes. Este nuevo instituto que ha supuesto protestas de profesores y alumnos está presupuestado en poco más de 10 millones de euros. 6 En conjunto supone una inversión de más de 17 millones de euros que el primer edil considera «imprescindibles». Y el alcalde advierte que los dos se tienen que desarrollar a la vez. «No nos vale que se haga uno y el otro no. Hemos pedido que vayan los dos a la vez». Los directores generales se han puesto en contacto con el primer edil tras el tirón de orejas que el pleno de San Vicente le daba el pasado miércoles al Consell. Fue a través de la moción que rubricaron el equipo de gobierno bipartito PSOE y EU, Ciudadanos, que fue quien la propuso, el Partido Popular, Podemos y Compromís. Es la segunda vez en dos años que se reprueba a la Generalitat por ningunear al municipio en los presupuestos, que no incluyen inversiones desde hace años. «Estuvieron receptivos, ahora tenemos que ver realidades. La intención es buena y nos aseguran que en ningún caso se ha querido perjudicar a San Vicente», justifica Villar. Y a renglón seguido reconoce que «las buenas palabras están bien, ahora faltan las realidades». Villar también ha pedido subvenciones para obras como la adecuación de los bajos del Ayuntamiento o la iluminación del centro «y nos han dicho que caben en alguna de las ayudas previstas».