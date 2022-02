Las deficiencias del trinquet de El Campello obligan al club a jugar en Petrer

El Club de Pilota de El Campello se ha visto forzado este fin de semana a desplazarse a jugar en Petrer por las carencias del trinquet municipal, lo cual ha vuelto a «provocar indignación en la directiva de la entidad y los padres de los jugadores afectados, puesto que no es la primera vez de pasa», según informó este domingo en un comunicado.

Las cuatro gotas caídas a primeras horas de sábado han impedido desarrollar el programa de actos de los Jocs Escolars de la Generalitat, planificados en la sede del club campellero, que era el anfitrión. «Ante tan desagradable situación, los padres han tenido que coger los coches y transportar a los niños a la localidad del Medio Vinalopó donde disponen de instalaciones adecuadas».

«Llueve sobre mojado, nunca mejor dicho», declaró Josep A. Martínez, presidente de la entidad. «Ya son dos sábados que somos sede y no hemos podido jugar porque la instalación no reúne las condiciones mínimas para practicar el juego, dado que la cancha está impracticable, debido a que el trinquet no tiene cubierta. Pero no es esta la única carencia. No dispone de vestuarios, ni lavabos, ni protocolo de intervención en caso de accidente o emergencia, a pesar de haberlos solicitados en repetidas ocasiones, desde que en 2015 nos hicimos cargo del club».

La entidad apuntó: «Dos equipos de gobierno de diferente color político e idéntica desidia hacia una entidad con más de 40 años de actividad, que está luchando para mantener vivo nuestro deporte autóctono en unas condiciones tercermundistas. Parece que quieren hacer desaparecer el juego propio de los valencianos, con casi 8 siglos de historia. Indigna ver como otras modalidades foráneas disponen de todas las comodidades mientras nosotros nos desvivimos para llevar adelante nuestros equipos, contra viento y marea, a base de sobreesfuerzos por parte de directivos y padres de los niños y niñas de nuestra Escola de Pilota».

Por su parte, su secretario Julià G. Soler recordó que «el trinquet, inaugurado en 1999, además de carecer de cubierta, precisa otras reparaciones que afectan a la valla metálica perimetral, los graderíos y el suelo de la cancha, que dificultan y, en algunos casos, ponen en peligro la integridad física de los practicantes, por los botes irregulares de la pelota».

La entidad recuerda que «en 2017 el Ayuntamiento, con el que se mantiene una relación fluida y sin queja en cuando a subvenciones, delineó un anteproyecto para actualizar las instalaciones, pero a estas alturas el inmueble se va deteriorando inexorablemente, en medio de la rabia y la impotencia de los que sufrimos estas deficiencias, por la dejadez de políticos y técnicos. Ya va siendo hora que, de una vez por todas, la pilota deje de ser la cenicienta de El Campello y disfrute de unas instalaciones dignas que la equipare al resto de disciplinas deportivas de la localidad».

Por su parte el edil de Deportes, Cristian Palomares (PP) destacó que hay mejoras en tramitación para el trinquet, ya que este año se realizará el pintado y mejora del vallado de la pista, cuyo coste asciende a 30.000 euros más IVA y se está subsanando el proyecto. Y en cuanto al cubrir el trinquet, recordó que hay un anteproyecto hecho que lo valora en 500.000 euros, una cuantía muy importante para la que el Consistorio busca financiación para poder ejecutarla. Y en cuanto a los servicios del trinquet como aseos o vestuarios, apuntó que sí que dispone, ya que usa los del Polideportivo anexo.