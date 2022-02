Compromís recrimina a PSOE y Cs su «incapacidad de gestión» como equipo de gobierno en Xixona

El concejal y portavoz de Compromís en Xixona, Joan Arques, ha valorado que «la incapacidad manifiesta de este equipo de gobierno liderado por el PSOE condena a nuestro pueblo a la irrelevancia. Han decidido prorrogar el presupuesto del año pasado a este 2022, cuando la ley dice que se tienen que aprobar anualmente en tiempo y forma, una obligación que sí están cumpliendo el resto de municipios de la comarca de todos los colores políticos… como siempre, al furgón de cola».

«La lista de incumplimientos de este equipo de gobierno parece no tener fin. Ahí tenemos el ejemplo de las famosas pistas de pádel, que se licitaron en 2017, incluido el derribo de la Casa Geralda, y de las cuales aún no sabemos absolutamente nada. Parece que para el concejal de Deportes cinco años no son suficientes, ni tan solo para darnos una respuesta cuando en los Plenos le preguntamos por este tema. Además, la empresa que resultó adjudicataria de las obras acaba de pedir al Ayuntamiento que se le devuelva la fianza que abonó, lo que nos hace pensar que las pistas de pádel tendrán el mismo fracaso que el pabellón», ha destacado Arques. Hay que recordar que el proyecto de la Casa Geralda está bloqueado al exigir ahora Cultura su protección, ante lo que el Consistorio ha presentado alegaciones. Yen cuanto al pabellón hace unos días el pleno aprobó adjudicar la obra a la empresa que quedó en segundo lugar, tras la renuncia de la primera por el encarecimiento del proyecto. Y falta por ver si la segunda empresa acepta el contrato.

Desde Compromís advierten al equipo de gobierno que de no cambiar su "actitud de dejadez", unido a otras circunstancia actuales como la subida de precios de los materiales de construcción y suministros, «abocará a dejar empantanadas muchas obras que el pueblo tiene pendientes como la renovación de la red de agua del barrio de Sant Sebastià, correspondiente también al presupuesto de 2017 y que ha quedado completamente paralizada dado que ha renunciado la empresa encargada de esta actuación».