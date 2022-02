Un alumno de San Vicente representa a la Comunidad en la olimpiada nacional de Informática

El alumno de primero de Bachillerato en el Instituto María Blasco de San Vicente, Alberto Navalón, va a representar a la Comunidad en la final nacional de la Olimpiada de Informática, tras haberse alzado con el primer puesto en la prueba celebrada en la Escuela Superior Politécnica de la Universidad de Alicante.

"El año pasado iba por libre y me quede a tres puestos de la final", rememora plenamente feliz por haberlo consguido esta vez. Parece que no haya concurso ni prueba que se le resista, las quiere hacer todas y también ser el mejor.

Hablamos con él a la salida de un examen de Matemáticas en el instituto y tiene mala cara, estádisgistado porque se acuerda ahora de la resolución de un problema que le ha salido mal. No puede evitar disgustarse por ello. Pero recordar el triunfo en la olimpiada de Informática le devuelve pronto la alegría al rostro.

La diferencia de la olimpiada de este año es que, al haberse programado antes, porque en otras ocasiones se realizaba a finales del mes de marzo, le da la posibilidad a Alberto de presentarse a la final con garantías. Se celebra en Madrid entre el 1 yel 3 de abril.

"Desde que hice segundo de ESO me he estado presentando casi todos los años a los exámenes clasificatorios abiertos y la verdad es que el primer año fue un desastre", confiesa sin ambages.

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante ha organizado esta vez la prueba para la fase autonómica directamente, junto con la Politécnica de Valencia, ylos dos estudiantes clasificados en ambas pruebas represntan a la comunida en la final nacional.

En concreto el IES María Blasco participó con 4 alumnos: Lucas Baños Javaloyes, Miguel Díaz Samper, Alberto Navalón Lillo y Adán Plaza Serrano, a quienes acompaña la profesora de Informática Herminia Pastor Pina.

La competición consistía en resolver en un máximo de tres horas, tres problemas de programación. Y solo unos cuantos entre los 72 inscritos consiguieron puntuar. Entre ellos están los cuatro alumnos del IES María Blasco además de que Alberto haya ganado la competición, siendo el único que resolvió por completo los tres problemas.

Objetivo

"Es algo que deseaba desde hace tiempo. Incluso puedo todavía presentarme a los clasificatorios por libre, y aunque ya tengo plaza quizá lo haga, por pasarlo bien", dice. Aunque asegura que también ve series y películas, lo que de verdad le distrae a este insigne estudiante es pasar horas entre problemas, algoritmos y programaciones.

"Los problemas de la olimpiada son de algoritmos con mucha matemática y mucha lógica -explica-. Había que solucionar cada problema en dos partes: primero diseñas el algortimo para que te de la respuesta al probelma, y después hay que ponerlo en práctica con las técnicas que conoces a partir de las matemáticas y la programación, que es lo que llevo mejor", relata.

Su mayor empresa ahora es dominar la algoritmia de búsqueda binaria. "Tengo que conseguir un algoritmo eficiente para dar respuesta al problema". Dice que consiste en enviar un código a una página que actúa como juez y que avalúa directamente las respuestas para determinar si se resuelve el problema correctamente.

"Me distrae la programción, me gusta darlee vueltas al coco", comenta. No hay nada comparable, añade, a la sensación que tiene al resolver un problema difícil tras implementar bien el algoritmo. "Cuando aparece en pantalla "aceptado" es un placer", afirma.

Confiesa haber pasado hasta tres horas seguidas con un problema de algorirmos un sábado porque no le salía. "Y resulta que me faltaba un más en una variación. Hay que tener claridad mental hasta que encuentras el detalle", reconoce.

Profesora

Feliz con su trayectoria, Navalón asegura que sin su profesora, Heminia Pastor Pina, "sería imposible". Dice que es la que le mantiene activo porque hay dñias que no encuentra la manera de hacer las cosas "y ella me desatasca. Hay momentos en que estás más parado y me pone el motor ".

Ahora tiene un nuevo reto: la Olimpiada Informática Nacional para la que se ha clasificado. Al margen deque seguirá consus estudios enfocados, clacula, hacia la infomática relacioanda con la Lingüística computacional, porque le gustan mucho los idiomas también, o hacia las Matemáticas."Le he echado el ojo al doble grado de la UA en Informática y Matemáticas", concluye, sin dejar de lado que su trabajo diario se dirige a "sacar las mejores notas que puedo".

Herminia Pastor alaba su capacidad de trabajo, su autonomía y su inteligencia."Yo le informo y le ayudo cuando se atasca, así se relaja sabiendo que hay alguien detrás. Paraél el tiempo es oro y trato de proporcionarle timepo extra para que avance por su cuenta, además de motivarle. No quiero que ninguno de mis alumnos se estanque, cada uno según sus posibilidades".