Hace unos meses que El Campello se propuso una ambiciosa meta: convertirse en un municipio videovigilado. Tal y como anunció el Ayuntamiento a finales de 2021, se iba a poner en marcha un moderno sistema de control a través de medio centenar de cámaras en todo el término municipal -que comprende, ni más ni menos, que 23 kilómetros de longitud-. ¿El objetivo? Mejorar el tráfico rodado y la seguridad en general, reivindicaciones que venían haciendo los colectivos vecinales desde hace tiempo. Hoy, por fin, el proyecto se ha convertido en una realidad.

Las cámaras ya se encuentran instaladas prácticamente en la totalidad del municipio: desde Venta Lanuza hasta la carretera de Aigües, en la zona norte, y desde la avenida Jaume I hasta la carretera de Benimagrell, en la zona sur. Además de cubrir, por supuesto, todo el casco urbano. «Solo faltan dos cámaras que se van a instalar en la Playa Can, ya que hemos tenido problemas de envenenamiento de varios perros por algún tipo de sustancia que se ha depositado en la zona. Es una reclamación de muchos vecinos y consideramos fundamental que esta zona esté más vigilada», señala Rafael Galvañ, concejal de Tráfico y Seguridad del Ayuntamiento de El Campello.

En principio, las cámaras están ubicadas en puntos estratégicos minuciosamente estudiados. No obstante, como el proyecto incluye dos años de mantenimiento, podrán cambiar de emplazamiento si es necesario. «El día a día va a decirnos si la ubicación actual es la más operativa, a priori sí lo es, pero conforme vaya avanzando el sistema y los técnicos y la Policía Local estimen conveniente para garantizar la seguridad en todo el municipio, veremos si es necesario mover alguna cámara o sustituir una por otra», aclara Rafael Galvañ.

Y es que existen cinco tipos de cámaras distintas. Todas de última generación, con unas características especiales (zoom de alta definición, visión nocturna, iluminador propio...) para un visionado de alta calidad . «Son cámaras muy avanzadas que van sujetas a un software y mandan avisos sobre lo que programemos, es decir, según los parámetros que les introduzcamos. Así, podemos indicarles que avisen cuando un vehículo va en sentido contrario, cuando se circula por una zona prohibida, cuando se registra la matrícula de un coche robado...» -explica el edil de Tráfico- «Además, gracias a los avisos de los ciudadanos también podemos observar las infracciones y robos a la hora concreta en que ocurren, ya que todo se queda grabado».

Todo este control se realiza desde la misma central-radio de la Policía Local de El Campello, donde se han instalado tres monitores 4K de 50 pulgadas en los que se reflejan los movimientos de las 50 cámaras en tiempo real. Como señala Galvañ, «siempre habrá alguien detrás de los monitores» y el paso más inminente es «formar a los policías y oficiales que vamos a asignar el control de las cámaras para que puedan ir configurando sus parámetros».

Este sistema de videovigilancia está pensado para controlar y mejorar el tráfico rodado del municipio. No obstante, también son un plus de seguridad. «La idea es que las cámaras actúen como disuasión. Si quiero cometer un delito en El Campello, probablemente me lo pensaré antes, porque sé que me pueden estar grabando», afirma el concejal de Tráfico. «La Guardia Civil nos ha informado que en los municipios que tienen este tipo de sistemas de videovigilancia, la delincuencia baja considerablemente». Teniendo en cuenta que El Campello, para ser una localidad turística, cuenta de por sí con unos índices de delincuencia muy bajos, los vecinos y vecinas van a poder sentirse mucho más seguros gracias a este «plus».

Las cámaras funcionan desde hace unos días en el municipio y, aunque todavía se encuentran en fase de «testeo», ya se han podido captar accidentes e infracciones graves e identificar a los implicados. «Desde el minuto uno nos hemos dado cuenta de lo eficiente que es este nuevo sistema».

El Ayuntamiento ha invertido unos 130.000 euros en poner en marcha lo que ha resultado un proyecto «complejo pero muy ilusionante», como indica Rafael Galvañ. «Llevábamos desde el principio de la legislatura queriéndolo poner en marcha y para nosotros es un logro. Está apoyado por el Comisario de la Policía Local, a quien le pareció un proyecto muy interesante y por la Guardia Civil, que lo considera un avance tecnológico muy importante para este municipio».