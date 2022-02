Madrileño de nacimiento, pero, como tantos otros, campellero de adopción. Llegó al teatro de casualidad y ahora es su pasión. Preside Almadraba Teatro, una asociación de teatro amateur que empezó a dar sus primeros pasos en 1989 como un pequeño taller de teatro para jóvenes que con el tiempo llegaría a llamarse Taller de Artes Escénicas de El Campello (TAE) con la intención de formar a nueas generaciones de enamorados del teatro. Esta labor dio como fruto la creación en 1995 de Almadraba Teatro, compañía teatral nacida y sustentada por los actores y actrices formados en el TAE a lo largo de los años.

¿Qué es Almadraba Teatro?

Una asociación de apasionados por el teatro.

¿Cuáles son las características fundamentales de este grupo?

La formación continua del actor y la experimentación en diferentes estilos y géneros teatrales. Nos gusta que cada nuevo montaje sea una experiencia diferente, para el público y para nosotros.

¿Qué personas la integran?

Somos entre 12 y 16 personas de entre 20 y 55 años, con mayor proporción de mujeres que de hombres.

¿Cómo se financian?

Nos financiamos principalmente a través de las actuaciones que realizamos, bien en las muestras de teatro en actuaciones a caché. Actualmente tenemos dos montajes en el repertorio, El peor día de la Historia y Edipo en el Bronx, con un caché de 900 y de 1.400 euros respectivamente. No es mucho pero nos permite ir tirando. Los premios que hemos obtenido también nos han venido muy bien económicamente, además del prestigio que aportan. También realizamos las visitas teatralizadas a los Jardines de Villamarco. Nuestra próxima actuación es con Edipo en el Bronx, en el Festival de Teatro de Villacañas, Toledo.

¿En qué consiste la actividad del TAE?

Realizamos 6-7 talleres anuales de teatro con un centenar de alumnos, para primaria, ESO, bachillerato, adultos, tercera edad... que comienzan en octubre y acaban en mayo-junio con un montaje teatral de cada uno de los grupos. También organizamos monográficos de técnicas de teatro, clases magistrales, cursos intensivos, cursos de verano, talleres de dirección...

¿El TAE es un vivero de actores para Almadraba Teatro?

Todos los actores de Almadraba Teatro provienen del TAE.

¿Algún actor salido del TAE ha dado el salto al teatro profesional?

Si, bastantes, al teatro, al cine y a la televisión. Por ejemplo Tania García, que está haciendo musicales en la Gran Vía madrileña; Iván Cózar, que trabaja en varias series de televisión, Ferri Ballester, que actúa en escenarios de Madrid; o Carlos Giner, que ha hecho una miniserie que le ha comprado Amazon.

¿El actor nace o se hace?

Ambas cosas. Hay que tener algo dentro, innato, no todo el mundo sirve para actuar; pero luego es imprescindible trabajar mucho la técnica para poder desarrollar esa capacidad. El talento sin esfuerzo no lleva a ninguna parte. Y pasión, también hace falta mucha pasión, porque si no te apasionas con lo que estás haciendo sobre el escenario no vas a poder transmitir nada al espectador.

¿Qué valores aporta el aprendizaje y práctica de las artes escénicas? ¿La experiencia de pasar por el TAE sirve para otros ámbitos de la vida?

La formación teatral, incluso para las personas que no se quieren dedicar profesionalmente, aporta mucho al crecimiento personal. Te permite conocerte mejor a ti mismo y a los demás, enfrentarte a tus miedos, ganar confianza en el trato con la gente... Te enseña a trabajar en equipo, porque en una obra de teatro todos son importantes. Y te obliga a ser humilde, porque hoy puedes hacer una actuación espectacular pero mañana, si te descuidas, puede ser un desastre. El teatro, como la vida, es un continuo recomenzar que te exige esforzarte cada día para mejorar.

¿En qué momento se encuentra la entidad?

Pues creo que es un momento extraño. Los últimos años han sido muy buenos, con muchas nuevas incorporaciones al grupo y montajes teatrales muy interesantes en los que aprendimos y disfrutamos muchísimo y que han tenido mucho éxito de público y premios; en estos años hemos ganado más de 100 premios, incluyendo cuatro veces el primer premio de «Alicante a Escena» y un premio nacional a la mejor obra de teatro contemporáneo. Pero estas cosas tienen sus ciclos y la pandemia nos ha descolocado a todos un poco la vida. Algunos compañeros han decidido tomarse un descanso, o su trabajo les ha llevado por otros caminos, y ahora mismo estamos en un momento de replanteamiento, de incorporación de nuevas personas y perspectivas, buscando el siguiente paso que queremos dar.

¿Qué le diría a alguien que esté pensando en apuntarse? ¿Algún requisito?

Si tiene algo de interés, que se apunte y pruebe, sin dudarlo. No hace falta ningún requisito previo para inscribirse al TAE, estamos aquí para enseñar. Si descubre que no le gusta, pues al año siguiente lo deja y al menos podrá decir que lo ha probado. Pero a lo mejor le ocurre como me pasó a mí, que descubre la magia de subirse a un escenario y ya no quiere volver a bajarse. Eso sí, que se acerque al teatro sin esperar nada, con humildad, no buscando el aplauso final sino dispuesto a disfrutar con el proceso.

¿Cómo les ha afectado la pandemia?

Bastante. El confinamiento cortó de raíz todo un curso del TAE, y aunque estamos remontando se ha notado un bajón importante en las inscripciones. Además se han suspendido muchas muestras de teatro, tenemos menos actuaciones y en las que tenemos se nota el bajón de público.

¿Cómo valora la gente de El Campello el trabajo qué hacen?

Creo que bastante bien. La gente conoce y valora nuestro trabajo, tanto por nuestras obras de teatro como por la labor formativa del TAE.

¿Qué tal la relación con el Ayuntamiento? ¿Tienen suficiente apoyo?

Bastante buena. A ver, siempre hace falta más: más espacios de ensayo, almacenes para guardar las escenografías, más ayudas económicas... Pero ahora mismo la relación es buena y nos apoyan en todo lo que pueden. De hecho sin el apoyo del Ayuntamiento y de la casa de Cultura todos estos años habría sido imposible llegar hasta donde estamos hoy. Es un lujo poder contar con unas instalaciones para ensayar y actuar como el auditorio de la Casa de Cultura.