Compromís pide a PSOE y Cs que abandonen el proyecto de pabellón de Xixona tras la renuncia de las dos adjudicatarias

Compromís per Xixona ha instado a PSOE y Cs de la localidad turronera a abandonar «de una vez por todas» el proyecto vigente de pabellón polideportivo cubierto. La licitación de esta obra ha quedado oficialmente desierta esta semana, cuando ASCH, la segunda y última empresa propuesta como adjudicataria por parte del Ayuntamiento, renunció a todos los efectos a la ejecución de la obra, tal y como adelantó este medio el lunes. Hay que remarcar que Doalco, la empresa que en un primer momento quedó en primer lugar en la licitación, también rechazó el pasado mes de diciembre. Ambas empresas han desistido alegando el encarecimiento actual de los precios de los materiales de construcción y suministro. Y la alcaldesa ha anunciado que estudian una adjudicación directa manteniendo el coste actual, 4 millones.

El concejal y portavoz de Compromís per Xixona, Joan Arques, ha indicado en un comunicado que «se ha demostrado lo que Compromís dijimos desde el principio, que este proyecto es inviable y que estaba abocado al fracaso. A la vista está después de que las dos únicas empresas que podían hacer la obra, hayan renunciado. El actual precio de materiales hace inviable el modelo de pabellón faraónico que quiere hacer el PSOE. La simple posibilidad de que quieran proseguir con la licitación eligiendo una empresa a dedo a cambio de más dinero, nos parece intolerable. No lo vamos a consentir, ni nosotros, ni los xixonencs y xixonenques».

«¿Qué cantidad está dispuesto el PSOE a dilapidar del dinero de los xixonencs y xixonenques? ¿5 millones? ¿6 millones? ¿7 millones? Volvemos a insistir en que se tiene que llevar a cabo un nuevo proyecto de pabellón, tal y como dijeron muy claramente los vecinos y vecinas en las elecciones municipales de 2019. Pedimos a este equipo de gobierno que recapacite y les decimos que, si recapacitan, nos tendrán a su lado», ha añadido Arques.

El también concejal de Compromís, Lucas Sirvent, ha agregado que «estamos a favor de que nuestro pueblo cuente con un pabellón, pero no al precio actual ni tampoco por más. Si el equipo de gobierno continúa empeñado en su proyecto ruinoso, volveremos a votar que no, como siempre hemos hecho, y seguiremos defendiendo que otro modelo es posible. Un modelo de pabellón viable, que no nos cueste una fortuna, porque hace falta invertir en muchas otras carencias que xixonenques y xixonencs tienen. Por desgracia esta coherencia no la pueden demostrar otros grupos políticos del Ayuntamiento».