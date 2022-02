Xixona recupera los Moros y Cristianos tras dos años y fusiona sus dos Mig Any

Dos años después, los Moros y Cristianos retoman su actividad normal y regresan a las calles de Xixona. Este sábado los festeros vuelven a tomar el centro de la localidad turroneras tras 24 meses de obligado paréntesis por la pandemia. Y lo hacen además con una gran novedad, ya que se ha fusionado el Mig Any de los Moros y Cristianos de agosto y el de los Heladeros, que se celebran de forma conjunta, estrenando además las nuevas normas y recomendaciones frente al covid-19 anunciadas por la Generalitat el pasado lunes para los Moros y Cristianos.

Así, durante el desfile los festeros no están obligados a llevar puesta la mascarilla, aunque se recomienda que lo hagan. Y el público que siga el acto desde las aceras sí que tiene que llevarla puesta. Y en el primer pasacalles había de todo, festeros con cubrebocas y otros sin ellas. Además, para la comida de hermandad, como medida extraordinaria por la situación sanitaria, el Ayuntamiento y los colectivos festeros han instalado una carpa gigante en la calle Barcelona, donde se deben respetar todas las normativas vigentes.

El Mig Any ha arrancado este sábado a mediodía con el tradicional desfile de todas las filaes por la Avenida de la Constitución-La Plaça, pero por primera vez con las comparsas de las fiestas de agosto y de los Geladors juntos. Después ha tenido lugar la comida de hermandad, y por la tarde noche está previsto el segundo desfile.

La decisión de fusionar los dos Mig Any no ha sido consecuencia de la pandemia, sino que fue consensuada por la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià y la Asociación Cultural y Festera de Heladeros hace ya dos años, por lo que tendrá continuidad en los próximos años, según explicó esta semana el edil de Fiestas, Ricardo Mira. El regidor destacó que es «una manera de unir esfuerzos entre ambos colectivos, para que la participación en el Mig Any sea más numerosa y se evite duplicar gastos y molestias para los vecinos».

Así, a partir de ahora el Mig Any de ambas celebraciones tendrá lugar el tercer sábado del mes de febrero, ya que a la semana siguiente buena parte de los heladeros se marchan fuera de la localidad.

Hay que recordar que Xixona tiene la singularidad de tener dos festividades de Moros y Cristianos, ya que a las tradicionales de verano se une desde hace más de 40 años las de los Heladeros, que por su profesión, con negocios repartidos por media España, no pueden disfrutar de las fiestas en agosto, en plena temporada estival para la venta de los helados.