El Campello reduce a la mitad la inversión que tendrá que asumir la adjudicataria de la piscina

El Campello reduce a la mitad la inversión en equipamiento deportivo que tendrá que realizar la empresa que asuma la explotación de la piscina cubierta. El tripartito tiene previsto llevar a pleno este jueves el nuevo proyecto de explotación de las instalaciones, después de que el primer concurso de adjudicación quedara desierto en 2019 y se haya modificado ahora el plan de gestión por segunda vez para adaptarlo a la nueva normalidad. Se trata del paso previo para volver a sacar a licitación la explotación y abrir por fin un complejo que se mantiene cerrado desde su finalización en 2016 y que ha costado 5,8 millones.

Las nuevas condiciones son que la inversión inicial que tendrá que realizar la empresa adjudicataria pasa de 600.000 a 300.000 euros, para material deportivo como maquinaria y otro equipamiento para el complejo, que cuenta con dos vasos de agua con piscina de natación y piscina de actividades, un área de spa con circuito de agua, sauna y baño turco, vestuarios, cafetería, oficinas, almacén, salas de acceso, guardería, sala de fisioterapeuta, espacio de gimnasio y fitness. Y la concesión pasa a ser de 12 años prorrogables por 2 años más. Aunque en los anteriores proyectos no se especificaba la posibilidad de prórroga, el edil de Deportes, Cristian Palomares (PP), aclaró que por Ley siempre se contemplan prórrogas y que el plazo total ya era de 14 años, incluyendo esos dos años opcionales.

Del mismo modo se mantiene la obligación de construir un parking anexo en la zona donde se ubican ahora las pistas de petanca, a cargo de la adjudicataria, cuyo coste se estima en 300.000 euros.

El Ayuntamiento ha celebrado este lunes la comisión informativa en la que se han abordado los cambio en este documento, que será el tercero que ve la luz después de los aprobados en 2017 y 2021 para intentar abrir la instalación. Y desde Esquerra Unida han denunciado que presenta unos números "irreales" y obvia algunos gastos muy relevantes, como el de 800.000 euros en agua en 12 años que contemplaban los anteriores.

El edil de Deportes ha destacado que aprobar el proyecto es necesario para poder abrir la instalación, por lo que pidió el respaldo del resto de formaciones para poder sacarlo adelante. Explicó que además se lleva a pleno la revisión de tarifas, que debe a ser autorizada por la Generalitat y que "permitirá corregir algún aspecto sobrevenido a la empresa en esos 12 años, como por ejemplo una subida de salarios" como la que se acaba de aprobar en España. Y anunció que ya tiene terminado el pliego de condiciones para que cuando esté el proyecto de gestión -que ahora debe salir a exposición pública para su posterior aprobación definitiva-, sacar a licitación la explotación. El edil ha destacado que con este pliego "no queremos condicionar el modelo de gestión de la empresa que asuma la explotación", abriendo así el abanico a la presentación de las mercantiles. Y negó que haya deficiencias en el proyecto, "que cuenta con el informe favorable del técnico".

El Consistorio encargó el pasado verano a la Universidad de Alicante la redacción del pliego técnico pese a anunciar meses antes que estaba a punto de acabarlo y saldría a concurso la gestión cuando acabara el estado de alarma, que fue en mayo de 2021. Y en noviembre el Ayuntamiento confirmó que también se tenía que modificar el Proyecto de Explotación, aprobado de forma definitiva en marzo de 2021 con los votos en solitario del ejecutivo formado por PP, Cs y Vox, para adaptarlo a la realidad derivada de la pandemia, un extremo que ya fue advertido en un informe municipal, antes de la aprobación inicial de este trámite en junio de 2020, pero que fue ignorado.

El estudio mantiene la previsión de demanda, que en el primer documento se cifraba en 1.600 socios, dando así por buenas las estimaciones realizadas en 2016.

EU denuncia que los números del documento son "irreales" y alerta de graves carencias

El edil de EU Pedro Mario Pardo, que ha mantenido el rechazo a la privatización de la instalación, abogando por una apertura inmediata bajo gestión pública, ha explicado este lunes que "es inadmisible que tengamos que repetir este proceso que se inició por segunda vez por el actual ejecutivo en 2020 por la irresponsabilidad del equipo de gobierno de desoír los informes municipales que alertaban de los posibles daños económicos que podría sufrir la administración si no se adaptaba el proyecto a las circunstancias actuales como consecuencia de la pandemia".

Y en cuanto al proyecto en cuestión, alertó de "presenta graves deficiencias y carencias. El gasto de 800.000 euros en agua que incluían los anteriores documentos ha desaparecido y no los contempla, lo cual es imposible porque se trata de una piscina, y agua va a necesitar. También se reducen el gasto en electricidad en 200.000 euros, cuando en estos últimos años la factura se ha disparado. Se reduce de 600.000 a 300.000 la inversión en maquinaria deportiva que debe hacer la adjudicataria, lo cual puede suponer una merma en el servicio y por tanto menos socios al haber por ejemplo la mitad de bicicletas estáticas. Según las cifras que nos han facilitado, resulta que si en el proyecto de 2017 el beneficio para la empresa se cifraba en 131.000€ en 12 años y en el 2021 en 211.000 por el mismo tiempo, ahora pasa a ser de 519.000. Nos parece que no son números reales y que todo esto puede abocar a que después la empresa adjudicataria, si es que alguien se hace cargo de la gestión, reclame al Ayuntamiento por no cumplirse las expectativas económicas y pase como en el parking de Els Furs, donde la empresa renunció por eso mismo y acabamos pagando nosotros un parking que no debía tener coste alguno para El Campello". Y destacó que antes no se hacía referencia a ninguna prórroga y ahora figuran dos años más opcionales.

Pardo también agregó que "en cuanto al parking que deberá construir la empresa al lado, ahora resulta que será de uso exclusivo de los socios de la piscina, por lo que no lo podrá utilizar el resto de ciudadanía, por lo que estaremos donando por 14 años unos terrenos municipales para ello".