PP y Vox aprueban en solitario el tercer proyecto de gestión en cinco años para abrir la piscina de El Campello

Tercer intento en cinco años de El Campello para abrir la piscina cubierta, finalizada en 2016 tras una inversión de casi 6 millones de euros. El pleno ha aprobado hoy el proyecto de gestión con los votos en solitario de PP (7 concejales) y Vox (1), frente a una mayoría de abstenciones (11) entre los que se ha incluido su socio de gobierno Cs, que se ha unido a PSOE, Compromís y Red en su voto. EU y Podemos han votado en contra y la oposición ha alertado de las graves deficiencias que presenta la propuesta, calificando Podemos el proyecto "de risa" o "low cost". Mientras, el PP y Vox defendieron que se ha contado con la UA para estos trabajos, rechazando que haya deficiencias y que se trata de una propuesta que se considera viable, pero que las empresas pueden presentar otros modelos.

Para la aprobación de la revisión de precios del proyecto el ejecutivo sí que votó el bloque a favor, para permitir así que a lo largo de la concesión de 12 años más dos prorrogables se puedan actualizar las tarifas. Pero para el proyecto, en el que se va a basar el posterior pliego de condiciones para la adjudicación de la explotación, PP y Vox se quedaron solos, y gracias a que Cs, PSOE y Compromís se abstuvieron en lugar de votar en contra, esto permitió que saliera adelante con solo 8 apoyos, frente a 11 abstenciones y 2 en contra. Y ahora el proyecto pasará a exponerse al público para la presentación de alegaciones que ya han anunciado algunas formaciones, por lo que tendrá que volver a pasar por pleno.

Cs ha lamentado la falta de tiempo para estudiar la documentación al "haberla entregado a última hora y con prisas", calificando la propuesta de "mezcla de cuento e invento" que solo busca que cuadren los números y de "refrito de refrito", aunque ha destacado que la revisión de precios permite "enmendar un error al permitir revisar precios", ya que lo contrario podría abocar al fracaso del proyecto. Y alertó que contempla una rebaja de 600.000 a 300.000 euros en la inversión inicial prevista en maquinaria por parte de la adjudicataria, pero que no se puede demorar más su apertura.

El PSOE manifestó que "no lo vemos claro en estos términos" y lamentó que sigue basándose en el proyecto de 2017, cuando las circunstancias han cambiado, reclamando la apertura de las nueve pistas anexas a la piscina sin esperar a la apertura de la piscina y preguntándose que si tan beneficioso es el contrato, que se abra bajo gestión pública. Compromís lamentó que se han perdido los dos últimos años y que habría que hacer cambiado la propuesta por otro tipo de gestión, que aunque siguiera siendo no pública, contemplara por ejemplo una licitación por lotes para agilizar el proceso, lo que permitiría abrir por ejemplo antes las piscinas.

EU reiteró su rechazo a la privatización de la gestión, respaldada por su recogida de firmas, alertando de deficiencias como que no haya rastro de los 800.000 euros en gasto de agua que contemplaba el anterior proyecto, o la rebaja de 200.000 euros en el gasto de electricidad. Y apuntó que la rebaja de un 50% en la inversión en maquinaria va a suponer una merma clara en la oferta y en su calidad, lo que no se traduce en una bajada de los ingresos, sino en una subida de las cuotas a los socios. Podemos denunció que el proyecto no ha contado con expertos en gestión y administración de instalaciones deportivas, que son los que entienden de las necesidades de las instalaciones, sino de expertos en economía. Y calificó de "proyecto de risa" y de "low cost", alertando de graves carencias en las previsiones de personal.

Y Red señaló que este proyecto "requiere un más amplio consenso", calificando de "tibias" las explicaciones dadas por la UA en la comisión del pasado lunes. Unas críticas que fueron generalizadas por la oposición y Cs sobre las aclaraciones que realizó uno de los responsable de la UA en el encuentro con los concejales. Y toda la oposición y Cs también manifestaron su temor a que este proyecto, por las deficiencias del proyecto de viabilidad, pueda acabar como el del parking de Els Furs, cuya explotadora renunció por las pérdidas que estaba sufriendo y acabó pagando el Consistorio 8,5 millones por ello a la mercantil, que a su vez era la constructora.

Por su parte el alcalde Juanjo Berenguer (PP) y su edil de Deportes, Cristian Palomares, defendieron el trabajo realizado y la aportación de "catedráticos y doctores en Economía" de la UA, en base a un trabajo realizado en el anterior mandato por expertos en gestión en instalaciones deportivas. Rechazaron de plano las calificaciones de "proyecto de risa y vergonzoso" para el trabajo de la UA y destacaron la necesidad de abrir las instalaciones.

El Consistorio ya aprobó en 2017 un primer proyecto de gestión, con el que salió a adjudicación la explotación que quedó desierta en 2019 al no reunir los requisitos las empresas presentadas. Después se modificó el proyecto en 2021, y ahora una segunda vez para adaptarlo a la nueva realidad derivada de la pandemia, pese a que en 2020 ya los técnicos alertaron de la necesidad de cambios que no fue atendida entonces.

Revisión de precios

La propuesta de estructura de costes y la fórmula de revisión de precios del contrato planteada por el área de Deportes ha contado con la asistencia técnica externa de la Universidad de Alicante, con el fin de fijar en los pliegos que rijan la licitación del contrato la revisión periódica y predeterminada de precios aplicable al complejo. La ley contempla para este tipo de contratos disponer de estas fórmulas de revisión para corregir los costes sobrevenidos a lo largo de los años de un contrato adjudicado. Según Cristian Palomares, “era importante contar con esta fórmula dentro de este tipo de licitación para que la empresa adjudicataria disponga de viabilidad económica, y tener una instalación abierta para el uso y disfrute de nuestros vecinos”.

La fórmula de revisión de precios ha sido elaborada por la Universidad de Alicante y cuenta con la información de estructura de costes de cuatro operadores, además del informe favorable de los técnicos municipales, “esencial” para seguir dando viabilidad económica y que El Campello disponga por fin de una instalación deportiva tan demandada por los vecinos. El documento aprobado permitirá corregir los costes sobrevenidos a lo largo de los años de un contrato adjudicado, para seguir dando viabilidad económica a la empresa adjudicataria y así mantener la instalación abierta.