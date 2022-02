El "Sí quiero" vuelve con fuerza al Ayuntamiento de San Vicente

Este viernes 2 parejas se han dado el "sí quiero" en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. El consistorio ha recuperado ya un ritmo prácticamente normal, con niveles de antes de la pandemia para la celebración de enlaces matrimoniales que se frenaron durante la crisis sanitaria. En estos dos primeros meses del año ya se han producido 11 bodas civiles, que ofician los concejales. Y a lo largo de este 2022 un total de 95 parejas han reservado ya fecha para casarse en el consistorio sanvicentero.

La pandemia frenó prácticamente en seco los planes de boda de muchas parejas que como la que forman Laura Pérez y Ángela Rubio, decidieron aplazar su enlace. "Nos casábamos en pandemia y decidimos dejarlo, sobre todo por miedo, por mi suegra que está delicada", cuenta Laura.

Y en estos dos años han tenido tiempo de pensar, repensar y recomponer una boda que se iba a celebrar en un salón de bodas tradicional y que ahora tendrá lugar en un hotel rural, en espacios abiertos. Y sobre todo, será un fin de semana para pasar con la familia. Laura sabe bien lo que es echar de menos a los seres queridos, su hermano vive en Palma de Mallorca y pasó muchos meses sin verle.

Su boda será el próximo 3 de junio y le llevan de cabeza los trámites administrativos que tiene que hacer. "Aquí no estoy encontrando tantos problemas como en el Registro Civil", reconoce, mientras consulta en la Alcaldía detalles del enlace y sujeta una carpeta con los documentos que necesita.

Está especialmente contenta de no haber encontrado ningún problema para que también su perro, un shar pei, pueda estar el día del enlace junto a ellas.

Aunque la pandemia obligó a aplazar buena parte de las bodas, por ahora son pocas las parejas que se han echado atrás. En la Alcaldía donde tramitan los enlaces reconocen que aún hay parejas que pospusieron su enlace que no han puesto nueva fecha, pero son muy escasas, solo 2.

Ya el año 2021 ha sido un ejercicio de mayor normalidad puesto que se han celebrado en San Vicente un total de 156 bodas civiles. Aunque el año empezaba muy flojo, en enero solo 4 enlaces y en febrero únicamente 2. En 2020 bajaron hasta 118 el número de los enlaces que se llevaron a cabo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Eso sí, por el momento la mascarilla es obligatoria y el salón no puede albergar más de una treintena de personas.

13 bodas en lo peor de la pandemia

Durante el confinamiento San Vicente del Raspeig se convirtió en una de las pocas ciudades de España que ofreció el servicio para los novios que decidieron mantener su enlace a pesar de las dificultades. Bajo estrictas medidas sanitarias, y en cumplimiento de todas las restricciones establecidas, se celebraron 13 bodas civiles entre la segunda mitad del mes de marzo y junio de 2020.

En aquel momento la celebración era muy reducida, los novios y unos testigos. Y los besos tras el "sí quiero" se daban con la mascarilla puesta. Los meses de mayor dureza del confinamiento, en marzo y abril, hubo 4 enlaces matrimoniales; otras 4 en mayo; y aun fueron menos en junio, apenas 3 parejas decidieron casarse, cuando ya había comenzado la desescalada.

La llegada de la nueva normalidad y el fin del confinamiento supuso una explosión en el número de enlaces matrimoniales. Aun así, la incertidumbre de los novios por celebrar su evento hizo que el crecimiento fuera paulatino durante los meses de julio y agosto, llegando a alcanzar el tope máximo de 17 bodas civiles en septiembre y octubre de 2020.

Los meses de agosto, septiembre y octubre son las fechas preferidas por los sanvicenteros para celebrar su unión matrimonial. Casi el 40% de todas las bodas celebradas desde 2019 se han celebrado en estos meses de final del verano e inicio del otoño, cuando las temperaturas son más agradables; seguida por el mes de mayo.

Flores y música

Hay algunas curiosidades que envuelven a las bodas que se celebran en el Ayuntamiento. Habitualmente y si los novios no han decidido poner una decoración especial, el espacio se suele decorar con las flores artificiales que dejó hace meses una novia, cuentan fuentes del gabinete de Alcaldía.

Además, si los novios no han hecho su propia selección musical, la boda finaliza con la cancion de Queen "Don't stop me now", que está en la elección que contiene un CD que se dejó una de las parejas que se casaba. En él están contenidas muchas músicas de películas: "tiene la de Gladiator, de Piratas del Caribe, pero esa no la pongo, muchas melódicas y la de Queen", explica el auxiliar de servicios encargado de la organización de los enlaces.

Cuando las bodas son entre personas del mismo sexo el tradicional "os declaro marido y mujer" se sustituye por "os declaro unidos o unidas en matrimonio".

Casarse un viernes es más barato o gratis si es por la mañana

En San Vicente, casarse un viernes es más barato que un sábado. Y los novios no tienen que pagar nada si la celebración tiene lugar por la mañana, cuando el consistorio está abierto. Si el enlace es por la tarde la tasa es de 55,72 euros. Y se fija un sábado al mes para celebrar bodas por la mañana y por la tarde, y los novios tienen que desembolsar 121,56 euros.

La web del Ayuntamiento de San Vicente ofrece la información esencial para solicitar la celebración de una boda. Los contrayentes deben presentar el Certificado expedido por el Registro Civil de aprobación del expediente y delegación en el Ayuntamiento para la celebración del matrimonio civil; las fotocopias del DNI de los contrayentes y de los testigos; y el justificante de pago de las tasas.

Los novios deben seleccionar la fecha y el horario para su enlace entre las opciones disponibles en la Sede Electrónica. El Ayuntamiento establece todos los viernes y un sábado al mes para la celebración de las bodas civiles.