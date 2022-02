Polémica en San Vicente tras darse por hecho que la fuente de la carretera de Agost se va a quitar

La polémica está servida en San Vicente del Raspeig. La solicitud que ha hecho una entidad festera en el Ayuntamiento ha levantado todas las suspicacias generando malestar en los grupos de la oposición. La asociación ha presentado un escrito en el consistorio dirigida a la concejal de Fiestas, Asunción París, dando por hecho que la fuente de la carretera de Agost se va a suprimir.

Y a su vez, presenta un informe de una decena de páginas en el que solicita que "se estudie y se tenga en consideración la propuesta de reemplazar dicha fuente por un monumento a nuestras Fiestas de Moros y Cristianos, en honor al Patrón San Vicente Ferrer".

El portavoz del grupo municipal Popular, Óscar Lillo, considera que su formación considera que es más importante conservar la fuente que proponer cualquier otra instalación. Y pide al equipo de gobierno que trabaje en ponerla en valor antes que eliminarla. Este elemento ornamental lleva más de una docena de años instalada en la rotonda de la carretera de Agost, entre las calles San Carlos, Espronceda y Benito Pérez Galdós. Se construyó dentro de las obras de la infraestructura viaria que se ejecutó. En su día era una fuente espectacular con numerosos caños y juegos de aguas y luces. Sin embargo, con el tiempo ha ido deteriorándose y lleva sin funcionar varios años.

Lillo denuncia que desde hace siete años que entró en el gobierno el grupo socialista no se ha puesto en valor la fuente ni se han hecho esfuerzos por conservarla. Mientras el alcalde y concejal de Urbanismo, Jesús Villar, arremete contra los Populares acusándoles de no haber previsto el mantenimiento de la infraestructura y de ahí su paulatino deterioro. Y asegura que por el momento no hay nada decidido en esta rotonda.

Sea como sea, actualmente la fuente no funciona y desde el Ayuntamiento admiten que su arreglo supone un coste muy elevado. De hecho, ya en el anterior mandato la concejal de Medio Ambiente, Nuria Pascual, encargó un estudio para conocer el coste de reparación de esta infraestructura.

Lillo considera absurdo que se vaya a plantear ahora la reestructuración de la plaza para acometer una obra de grandes dimensiones, teniendo en cuenta que está prevista la construcción en el entorno de una infraestructura cultural, que podría ser el nuevo auditorio, en los próximos años. "No entendemos que se quiera quitar la fuente, por lo menos que se ponga en valor. Tiene un valor simbólico. Si hay molestias por el ruido de la fuente por las noches se puede quitar", alega.

La preocupación del grupo Popular es que "una asociación diga que lo más probable es que la fuente se va a quitar". Y cree que es una información que han obtenido del propio equipo de gobierno.

Por su parte, el grupo municipal de Ciudadanos lamenta que se dé por hecho que se elimine esta infraestructura sin antes haber hecho un proceso de participación. El portavoz de la formación naranja, Pachi Pascual, indica que "desde nuestro punto de vista, la obligación de la Administración es mantener y poner en funcionamiento la fuente, como infraestructura que está construida".

Ciudadanos lamenta que la fuente lleve años sin arreglarse y sin ponerse en funcionamiento y creen que ha sido ese el motivo de que ahora mismo el manantial se encuentre deteriorado.

Pascual pide que en el estudio que el Ayuntamiento ha anunciado que va a realizar, una vez que se ha sabido la propuesta que ha hecho la entidad festera, "se contemple la puesta en marcha de la fuente antes de destinar dinero y eliminar directamente una infraestructura que ya existía".

El alcalde niega que se haya producido una filtración desde el equipo de gobierno sobre las intenciones que hay sobre una posible desaparición de la fuente. Y advierte que se va a encargar un estudio en el que se reflejen las distintas opciones que hay para actuar en la rotonda de la carretera de Agost. A su juicio, es un rumor extendido en San Vicente la eliminación de este elemento urbano, por lo que no considera que sea raro que una asociación haya hecho una propuesta dando por sentado la desaparición de esta infraestructura.

Desde el Ayuntamiento, la Concejalía de Parques y Jardines que dirige Alberto Beviá han anunciado el encargo de un estudio que pretende determinar el futuro de la glorieta y de la fuente de la carretera de Agost. De hecho, aseguran que está en la primera fase del trabajo que consiste en el estudio previo de la rotonda y de su entorno. Y adelantan que toda la información se va a exponer en el Consejo Municipal de Medio Ambiente.

Adelantan que el propio consejo tiene que decidir si merece la pena la puesta en marcha de nuevo de la fuente como funcionaba en sus inicios, o si hay alternativas de uso en el espacio que ocupa. Advierten que especialmente porque la rotonda donde se ubica el elemento ornamental conecta con el parque Juan XXIII y el solar ahora municipal de La Yesera, cuyo fin es albergar un edificio o espacio público.