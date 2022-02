Mazón promete inversiones de 1,5 millones de la Diputación en San Vicente

La Diputación de Alicante saca pecho en San Vicente del Raspeig a cuenta de las infraestructuras que va ayudar a impulsar. En el año en el que, de nuevo, San Vicente se ha quedado sin inversiones de la Generalitat Valenciana, que no ha consignado en sus presupuestos proyectos para San Vicente, lo que ha motivado recientemente una moción de queja de seis de los siete grupos de la corporación, la institución provincial ha inyectado más de 1,5 millones de euros en el municipio con unas obras cuyo coste total es de 2,2 millones de euros.

El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, se ha desplazado este lunes a San Vicente junto al diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, para conocer de primera mano algunas de las infraestructuras que van a recibir este respaldo inversor a través del Plan Planifica, que aporta el 45% del total del coste de la obra. Y se ha reunido en el Ayuntamiento con el alcalde, Jesús Villar y el equipo de gobierno, y firmado en el libro de honor del municipio antes de visitar algunas de las intervenciones.

Junto a miembros de la corporación municipal, Mazón y Gutiérrez se han desplazado hasta algunos puntos donde se van a desarrollar los proyectos solicitados por el Ayuntamiento, entre ellos el Auditorio y el Casal de la Festa. Y a la vez, también han visitado la iglesia San Vicente Ferrer, puesto que este año el Ayuntamiento va a volver a pedir una subvención para reparar las cubiertas del templo por su mal estado. El año pasado no la obtuvo.

"San Vicente ha sido siempre muy importante para la provincia y ese peso se tiene que traducir en los distintos programas: el +Deporte, +Cerca, Planifica, y con actuaciones culturales importantes como en la iglesia, que también es objeto de reivindicación de San Vicente, y la Diputación es muy sensible a ella", ha explicaco Mazón, que ha recalcado que, respetando la autonomía del municipio, se trata de abordar y apoyarlo en sus necesidades. Mientras Villar explica que una ciudad como San Vicente tiene muchas necesidades que no es posible cubrir todas con el presupuesto municipal, y agradece que "las inversiones que vienen de la Diputación son cada día más"

A través del Plan de Inversiones y Financiación en Infraestructuras de la Provincia de Alicante (Planifica) 2020-2023 y del Plan +Cerca la institución provincial desarrollará distintas actuaciones en el municipio.

Una de las principales finalidades del proyecto es la adecuación y mejora de la accesibilidad del Auditorio, el Casal de la Festa y el aparcamiento de la plaza José Ramón García Antón, que se va a integrar telemáticamente con el estacionamiento del Ayuntamiento. El objetivo va a ser la transformación de tres edificios municipales estratégicos para aumentar su funcionalidad y mejorar los servicios locales que allí se prestan, de carácter cultural y social principalmente. Y poner en uso el aparcamiento construido y que ha permanecido cerrado desde que se construyó.

El presupuesto de la actuación es de 1.215.440 euros. La Diputación aportará 525.356 euros y el Ayuntamiento 690.085 euros.

A través del Plan Planifica también se impulsará la reforma de la calle Velázquez y su entronque con la avenida del País Valencià, una actuación con un coste estimado de 654.340 euros, de los cuales la institución provincial aportará cerca de 300.000 euros y el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig 360.000 euros. La propuesta permitirá renovar los servicios básicos, ampliar las aceras para que se ajusten a la normativa de eliminación de barreras arquitectónicas y crear espacios ajardinados.

El plan de infraestructuras provincial recoge además la creación de una zona recreativa junto al Barrio del Tubo cuyo objetivo es incrementar la seguridad de la zona con la retirada del cableado. Asimismo, se crearán zonas para recreo infantil y para la práctica de petanca y gimnasia e itinerarios alumbrados para el paseo. La actuación cuenta con un presupuesto cofinanciado global de 343.551 euros.

En la oposición, el portavoz del grupo municipal Popular, Óscar Lillo, ha recalcado que "frente al ninguneo de la Generalitat de Ximo Puig y sus consellers venga la Diputación, que trabaja por instituciones más pequeñas, pero que no se olvida de los ayuntamientos grandes". Lillo explica que "menos mal que la Diputación va a intervenir por fin en el cambio de las butacas del Auditorio y el caso más pintoresco es la visita a la Iglesia. Hace un año presentamos una moción por el mal estado de la capilla, siendo uno de los edificios monumentales que tenemos, y el equipo de gobierno votó que no porque no era un edificio público. Y ahora la Diputación vendrá a arreglar el edificio. Le pedimos al Ayuntamiento que tramite la subvención".

El portavoz Popular añade que "quien ha demostrado estar al lado del municipio es la Diputación; pero no veo ninguna manifestación del equipo de gobierno contra la Generalitat, que ni está ni se la espera y nos ningunea sistemáticamente".