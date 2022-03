Cs carga contra el alcalde de El Campello por dejar fuera al concejal de Contratación de la mesa que decide los contratos municipales

"Si el PP no ostenta Contratación, los políticos salen de las mesas". Cs ha cargado hoy contra el alcalde Juanjo Berenguer (PP) por la supresión de la presencia del edil de Contratación, de la formación naranja, en las mesas de adjudicaciones de contratos. El primer teniente de alcalde de Cs, Julio Oca, ha denunciado hoy que la medida la adoptó Berenguer de forma unilateral el mismo día en el que devolvió a Cs el área, tras una nueva crisis en el seno del tripartito.

El pasado sábado este medio informó de la medida adoptada por el alcalde, que se conocía solo cinco días después de que el alcalde devolviera Contratación a Cs, en concreto a su nuevo edil Javier Giner, que ha sustituido al anterior responsable, Javier Martín, que ha dejado el acta por motivos de salud. Y este jueves Oca, en calidad de coordinador y portavoz del grupo municipal Ciudadanos El Campello, ha arremetido contra la decisión, destacando que se ha tomado sin diálogo alguno, de forma unilateral, pese a afectar directamente a un área de Cs, y que la medida se adoptó al mismo tiempo que se devolvía el área. Un cambio que el PP ha justificado en una mayor transparencia y que así los políticos no están presentes en las mesas, dejándolas en manos de los altos funcionarios y técnicos.

Oca ha manifestado que "Juanjo Berenguer, presidente local y alcalde del PP en El Campello, socio de Gobierno de este grupo municipal en el Ayuntamiento, tras las elecciones municipales de 2019, ha decidido de forma unilateral y sin mediar diálogo, 'que los políticos dejarán de formar parte de las mesas de contratación', el mismo día en que comunicó, vía whatssap, a este portavoz, la devolución de la delegación de Contratación, a nuestro grupo municipal".

Y continúa señalando que "la decisión, 'en aras a potenciar la transparencia en la institución' -según manifestaba el PP en su comunicado del pasado sábado-, evidentemente, no sólo no se ha tenido presente durante el periodo de tiempo en que era el propio alcalde el concejal delegado de Contratación, sino que, ostentando la Alcaldía desde mayo de 2019, en ningún momento se planteó 'seguir la estela de otros ayuntamientos e instituciones de superior rango en los que hace tiempo las mesas de contratación están integradas exclusivamente por técnicos, sin presencia de políticos de ningún signo'", como se ha argumentado ahora.

Antecedente

Oca recuerda que "en la sesión plenaria ordinaria de octubre del año 2015 el PP, estando en la oposición, presentaba una moción para la 'eliminación de los políticos de las Mesas de Contratación' en la que se instaba al Ayuntamiento 'a quitar a los políticos de las mesas de Contratación y que las reuniones de la mesa tengan un carácter público permitiendo a cualquier ciudadano la asistencia a las mismas'. Esta última premisa ha sido obviada en el decreto del 21 de febrero de 2022".

Y es que destaca que "la citada propuesta, en aquel momento, fue rechazada con los 11 votos en contra de Compromís (3), PSOE (3), PDC (2), EUPV (2) y Centre Moderat (1), por lo que no es baladí que, pudiendo haber ejecutado esta moción, desde el principio de nuestro mandato, el PP haya esperado al momento de verse obligado a devolver la competencia de Contratación a este grupo municipal, para decretar la 'salida de los políticos de las mesas'".

El portavoz de Cs señala que "la semana pasada, nuestro edil de Vía Pública, Venta Ambulante y actual concejal de Contratación, Javier Giner, al que con este decreto se le priva de la posibilidad de presidir las mesas, intentó dialogar con el alcalde sobre esta cuestión, insistimos, comunicada vía whatssap a este grupo político y sin mediar diálogo previo, y la negativa a revocar esta decisión sin sentarse a dialogar sobre nuestro posicionamiento, fue la única respuesta".

Y agrega de nuevo el referencia al comunicado del PP que "'potenciar al máximo la transparencia en la gestión municipal en asuntos ante los que los políticos deben ser ajenos', no ha sido una premisa del PP desde mayo del año 2019 a febrero del 2022, justo en el momento en que Cs El Campello recupera la delegación de Contratación, acordada en pacto de gobernabilidad de 2019".

Esperanza frustrada

El edil naranja destaca que "este grupo político municipal, nuevamente, albergaba la esperanza de poder dialogar con su socio sobre esta toma de decisión unilateral en el seno interno del gobierno, si bien, visto que han optado por comunicarlo a través de diferentes medios de comunicación como una decisión 'sin retorno', nos hemos visto obligados a, utilizando los mismos medios, informar a nuestros afiliados, simpatizantes y ciudadanía en general, la contrapartida que encerraba la devolución de la delegación de Contratación en la persona de Javier Giner, al que de la noche a la mañana, la temporalidad de su situación laboral, pasó de ser un problema para gestionar la misma, a no representarlo. Destacamos que, aunque se ha difundido que 'la medida llega cuatro días después de devolver el alcalde la concejalía a Ciudadanos', lo cierto es que llegó de manera simultánea, concretamente el pasado lunes, 21 de febrero".

Con respecto a la presencia de los políticos en las mesas de contratación, "este grupo político, habida cuenta de los antecedentes contrastables, motivo de la solicitud por parte de este grupo político de ostentar la delegación de Contratación desde el inicio de legislatura, y como ya manifestara nuestro portavoz en sesión plenaria de octubre del 2015 manifiesta que: 'Los buenos políticos son gestores y tienen que supervisar el trabajo de la Administración y tienen que ser valientes a la hora de tomar decisiones sobre la conveniencia de determinadas acciones o propuestas. Esto dista mucho de manipular la propuesta que desde los departamentos técnicos se elevan a los políticos para su ratificación y, como dice la ley, de superior criterio. Los políticos que no entiendan esto no tienen que estar fuera de las Mesas de Contratación, tienen que estar fuera de la política'”. Es decir, que son partidarios de mantener la presencia del edil de Contratación para "supervisar", que "es para lo que están", aclararon desde Cs, y no para por ejemplo "manipular" o condicionar las mesas de contratación.