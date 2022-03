"Multar la mendicidad habría sido una polémica estéril, no tenemos los problemas de Alicante"

Llegó hace dos años para ocupar un puesto temporal de dos años, que consolida tras ocupar su plaza como jefe de la Policía Local de San Vicente. José Emilio Fernández Reyes ocupó en marzo de 2020 provisionalmente la plaza de comisario y a los pocos días se enfrentó al primer positivo en una Policía Local en España entre sus filas. Durante este tiempo ha bregado con la falta de personal y, entre otros cometidos, ha encauzado la oferta para cubrir la plantilla policial con 16 plazas en la Policía Local; ha iniciado el proyecto para crear las unidades canina y de drones; y ha trabajado en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana que aúna tres ordenanzas en una, en la que ha sorteado la polémica al eliminar cualquier referencia a la mendicidad.

Vino para dos años y finalmente se queda, ¿qué supone para usted asentarse en San Vicente y qué objetivos se marca?

Estoy contento de quedarme en San Vicente. Mi objetivo que la Policía Local crezca, al menos el mínimo para prestar el mejor servicio a los ciudadanos. La plantilla actual es de 86 personas, al menos quiero llegar a esa cifra. Y si se levantan las restricciones de las tasas de reposición, que es una limitación, intentaríamos crear todas las que se puedan. Otro de mis objetivos es la inversión en innovación tecnológica que es primordial para el futuro que ya es presente; intentar el uso de la Inteligencia Artificial para cubrir aspectos a los que ahora no llegamos por falta de personal. Por ejemplo, podría ser controlar con drones el extrarradio y el uso con cámaras térmicas.

En dos años ha podido conocer los problemas y carencias de San Vicente, ¿qué puntos débiles tiene?

San Vicente tiene problemas comunes a otros sitios, estamos dentro de los parámetros normales. Ahora mismo la mayor carencia que tenemos es la de agentes en la plantilla, necesitamos que sea un poco más grande. Por la pandemia los procedimientos no pudieron llevarse a cabo de forma normalizada, ahora mismo está abierto el proceso de agentes y para oficiales saldrá en breve. En cuanto a los agentes que vendrán en comisión de servicio ya nos hemos dirigido a los ayuntamientos y de forma inminente ya sabremos con cuánta gente podemos contar. Esto no solo depende de la voluntad de quien quiere venir, también la del ayuntamiento que deje venir a ese o esa agente.

¿Cuáles son los principales cometidos de la Policía Local en San Vicente?

Son los normales, teniendo en cuenta que somos una población universitaria, tenemos quejas por ruidos y molestias, pero nada para alarmarse. Aquí no tenemos macrobotellones o grandes fiestas incontroladas como ha pasado en poblaciones cercanas. Alguna se ha producido pero no con esa virulencia que hemos visto. En el confinamiento se dispararon las quejas por ruidos y molestias por las fiestas en las casas. Ahora seguimos teniendo molestias, pero mucho menos, y no solo hay que achacarlo a ser ciudad universitaria.

Hay quejas de vecinos del extrarradio que sienten desprotección frente a los robos, ¿cómo se palia eso?

Hay presencia policial, pero no puede haber presencia física las 24 horas. Se controlan todos los extrarradios. Hay que pensar que quien va a hacer algo de ese tipo ya se cerciora de no ser visto; lo tenemos complicado si no nos avisan para cogerlo in fraganti. Vigilancia no ha faltado nunca, es cierto que estamos mermados de plantilla, pero a pesar de eso nunca ha faltado vigilancia, tampoco en el centro de la población.

Ha impulsado la Ordenanza de Convivencia, frente a la de Alicante, se eliminó cualquier referencia a la mendicidad y a los gorrillas ¿para evitar la polémica?

Está en periodo de alegaciones y solo hemos recibido dos de una misma persona, con lo cual, desde el punto de vista mediático, algo habremos hecho bien. El tema de la mendicidad y de los aparcacoches o comunmente conocidos como gorrillas no se ha quitado, se trata de distinta manera. La mendicidad la solventamos poniendo al alcance de estas personas con problemas y con necesidades los recursos de los servicios sociales y de ONG. Y no hay sanción. En el caso de los gorrillas lo que se pena es la conducta, la ordenanza dice que el Ayuntamiento podrá autorizar este tipo de activades, pero mientras no se permitan está penado y concretamente hay una sanción de 200 euros, 100 con la reducción.

¿Entiende la polémica generada en Alicante con multas a la mendicidad?

Cada población tiene unas necesidades. Nosotros aquí no teníamos necesidad de generar una polémica, a mi juicio estéril, multando la mendicidad y si el Ayuntamiento de al lado sí tiene ese problema hace lo que cree conveniente. Las comparaciones son odiosas, porque en San Vicente no tenemos muchos problemas que tiene Alicante y viceversa. Ellos han tenido muchas alegaciones, nosotros por suerte solo dos. Para nosotros lo importante es que salga la ordenanza y tener una herramienta de servicio al ciudadano. Lo de otros sitios en definitiva no va con nosotros.

¿Qué piden esas alegaciones?

Una es por tema de ruidos, se pretende que se sancione por franjas; y la otra quiere que no se sancione a los aparcacoches, nos sugieren que no sea sancionado y se vea como la mendicidad.

¿Va a instalar cámaras San Vicente?

Hemos pedido unas ayudas al Ministerio de Transportes. Nos han dado subvención y estamos estudiando hasta dónde podemos llegar, porque se pidieron varias cosas. Tenemos un estudio de zonas de bajas emisiones y su posterior control con videocámaras inteligentes para controlar los vehículos que pueden entrar en esa zona. Pero todo está por concretar porque hace muy pocos días que nos han dicho que nos han incluido.

¿Solo controlarían el tráfico?

Las videocámaras pueden controlar el tráfico y desde el punto de la seguridad ciudadana. Lo que pretendemos es tener cámaras que controlen el tráfico y los flujos de vehículos, es lo que la mayoría de poblaciones tienen. Las cámaras de seguridad se usa en otros entornos, como las que tenemos en Lo Torrent son del ámbito de la seguridad, es una vigilancia muy concreta.

Ha impulsado la creación de una unidad canina y otra de drones, ¿cuándo serán realidad?

La canina es la que está más avanzada. Y la Unidad de drones está casi, estamos esperando la incorporación de la nueva técnica de Recursos Humanos para darle el impulso a la modificación de la relación de puestos de trabajo que luego irá a pleno y poder crear una y otra.