El Ayuntamiento de El Campello legaliza la calle de la playa de Muchavista que se mantiene cerrada desde hace tres años, y que va a permitir levantar en la zona tres chalés de lujo. La junta de gobierno aprobó el pasado 21 de febrero, con los votos favorables de PP y Vox y rechazo de Cs, el Programa de Actuación Aislada que regulariza este vial realizado con un permiso municipal en 2018 que presentaba irregularidades, en el ámbito entre las calles Mallorca, Palmeretes y Barcelona.

Esta medida va a permitir al Consistorio recepcionar por fin la obra de esta calle, que se mantiene cerrada desde 2019 por las irregularidades que presentaba la autorización, y abrirla así al tráfico. Al mismo tiempo, esto permitirá levantar en dos parcelas adyacentes tres viviendas de lujo.

La formación naranja justifica su rechazo en que ha quedado acreditado que la licencia no debió concederse

Por su parte el Ayuntamiento ha rechazado las alegaciones presentadas por EU, la Gestora de Asociaciones de vecinos y una empresa que alegaba ser dueño de terrenos afectados, en las que alertaban que no se podía regularizar una obra concedida en base a una licencia que se ha constatado era ilegal, y apuntaban una serie de irregularidades.

Esta medida ha sido llevada a cabo por el Consistorio para evitar posibles reclamaciones de la promotora del vial, acordando la legalización del vial a través de este Programa de Actuación Aislada como solución «menos gravosa» para el municipio, según manifestó en su día el alcalde Juanjo Berenguer (PP), responsable del área de Urbanismo. Este instrumento va a permitir abrir este pequeño vial de apenas 50 metros de longitud, lo que a su vez da condición de solares a los terrenos que allí hay para la construcción de tres chalés de lujo en la privilegiada zona turística de Villa Marco.

Este problema ha sido heredado por el actual ejecutivo de PP, Cs y Vox, ya que el Consistorio, con Benjamí Soler (Compromís) como alcalde y Mari Carmen de Lamo (Partido del Campello-Podemos) como edil de Urbanismo, dio licencia para la apertura del vial en noviembre de 2017. Pero meses después de su finalización y apertura, el Ayuntamiento valló en 2019 esta calle, que conecta la calle Barcelona con el Camí de Palmeretes, tras la interposición de una denuncia ante la Policía Local por parte de EU en la que alertaban de que estaba abierto a pesar de no haber sido recepcionadas las obras.

Finalmente la Corporación rechazó recepcionar la obra, alegando que la titularidad de los terrenos no estaba clara por unos escritos de otra empresa que hasta entonces había ignorado la Corporación, sin entrar a valorar su legalidad. Pero es que además los técnicos cuestionaban la legalidad de la licencia concedida por el propio Ayuntamiento.

EU lamenta que el desarrolla urbanístico del municipio se supedita a los intereses particulares en lugar de los general

Por su parte desde la promotora hay que recordar que negaron irregularidades ni problemas de titularidad, presentando además una denuncia en los tribunales por la que reclamaba 200.000 euros de indemnización al Ayuntamiento por no recepcionar una obra que había autorizado el Consistorio, y que se había ejecutado conforme al permiso concedido.

El Ayuntamiento sacó a exposición pública esta actuación el pasado junio, y ahora la ha aprobado, eso sí con el rechazo del Cs a la medida propuesta por el alcalde en el seno del tripartito. La formación naranja ha venido absteniéndose en la junta de gobierno en todos los temas de urbanismo, alegando falta de información sobre los expedientes, pero en este caso ha ido más allá, votando en contra. Además, escenifica así un desencuentro más con el PP.

Ciudadanos ya alertó en el pasado mandato junto con EU y técnicos de las irregularidades de esta calle, y su portavoz Julio Oca explicó esta semana que «primero habría que depurar responsabilidades de ver qué se hizo mal y el responsable. Y segundo, no se han respondido a las alegaciones presentadas a nuestro parecer de forma correcta. No puede ser que a estas alturas aún se tengan dudas de quién son los propietarios de todas las parcelas afectadas», destacando que «la licencia no se dio de forma correcta. Se dio mal y alguien tiene que ser el responsable de aquello. Es un tema muy técnico y jurídico en el que hay diversidad de criterios. Nosotros vamos a la base que esa licencia no se debió dar… desconocemos el motivo por el que se hizo».

La Gestora de Asociaciones de Vecinos acudirá a la Conselleria y estudia presentar un recurso contra la medida

«Recalificación encubierta»

Por su parte, desde EU, su edil Pedro Mario Pardo lamentó «el espectáculo que hemos presenciado durante estos años con la legalización, a toda costa, de esta licencia. Han estado defendiendo lo indefendible aludiendo a que es un mal menor. Es muy grave que desde el Ayuntamiento se haya otorgado una licencia ilegal que favorecería la construcción de tres chalés de lujo a un promotor, en un lugar donde no se podía, sin que nadie ha asumido responsabilidades. Cuando un gobierno toma parte de esta manera se genera una discriminación impropia de quienes deben defender el interés general, convirtiendo a unos vecinos y promotores en ciudadanía de primera y a otros de segunda». Y alerta que se trata de una «recalificación encubierta» de unos terrenos que están catalogados como Suelo Urbanizable No Programado para que pasen a ser Suelo Urbano y que se pueda allí edificar.

Y desde la Gestora de Asociaciones de Vecinos señalaron que «nos han denegado todas las alegaciones, daremos traslado a la Conselleria de Política Territorial de la contestación del Ayuntamiento. Estamos estudiando la posibilidad de presentar recurso potestativo de reposición al no estar de acuerdo con la contestación. En el escrito afirman que carecen de arquitecto municipal funcionario de carrera para realizar los informes, pero entendemos que pueden solicitar auxilio a la Diputación, como en otras ocasiones lo han hecho».