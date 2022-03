El Consell reclama a San Vicente los 36.000 euros que adelantó de una subvención de 120.000 por no ejecutar las obras

San Vicente del Raspeig ha perdido una subvención concedida de 120.000 euros para las obras de restauración y rehabilitación del pabellón de acceso al Cementerio. Y tendrá que devolver los 36.000 euros que el Consell adelantó y que ahora reclama al consistorio porque no se ha ejecutado la obra.

Fue en mayo de 2020 cuando se pidió la ayuda y en junio de 2021 cuando el Ayuntamiento firmó el convenio de colaboración con la Generalitat, que iba a sumir la mayor parte de la intervención. El pabellón es un edificio de interés patrimonial, histórico y cultural, calificado incluido en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1990. La actuación se valoró en 2020 en algo más de 278.000 euros.

El Ayuntamiento firmó el convenio con la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. La entidad concedía una subvención al Ayuntamiento de 120.000 euros para la recuperación de espacios de uso público y por ello San Vicente recibió un anticipo del 30%, un total de 36.000 euros para iniciar este proyecto.

El grupo municipal Popular denuncia que esta es otra subvención concedida y que el equipo de gobierno ha dejado perder. “Nos quejamos del ninguneo de la Generalitat en cuanto a inversiones y luego cuando convocan subvenciones o no las solicitan, o renuncian a ellas o tienen que devolver el dinero adelantado como en esta ocasión porque no llegar a emplearlo”, afirma el portavoz Óscar Lillo, “lo que pone de manifiesto la incapacidad de gestión de este equipo de gobierno”.

Mientras que desde el equipo de gobierno, el alcalde, Jesús Villar, afirma que no era posible hacer la obra asumiendo los plazos dados para la subvención porque había un escaso margen de tiempo y no era posible iniciar ni ejecutar la intervención antes del 31 de diciembre de 2021. El primer edil asegura que el proyecto para rehabilitar este bien protegido de San Vicente ya está hecho por lo que asegura que se va a volver a optar a la ayuda. "Se va a actuar porque es el edificio más antiguo del Cementerio", adelanta, y asegura que la obra no va a tardar en ejecutarse.

Esta no es la primera ayuda a la que el consistorio se ha visto obligado a renunciar. El grupo Popular recuerda que hace varias semanas ya se dio a conocer que el equipo de gobierno dejó perder otra subvención de casi medio millón de euros para contratar a desempleados porque no llegaba a tiempo para realizar los trámites necesarios.

"Excusas"

“No sabemos cuál será la excusa en esta ocasión, cuando no es la falta de personal es el covid, así que esperaremos a ver de qué se trata ahora, puesto que en lo que sí son maestros este equipo de gobierno es en buscar excusas para justificar su inoperacia” declarar el portavoz Popular.

Para Lillo, “lo coherente, si se escudan en la falta de personal, sería no emplear el tiempo de los trabajadores municipales en la elaboración de documentación y proyectos en balde. Para solicitar esta subvención y a la que recientemente han renunciado de 475.000 euros, para contratación de desempleados, se requiere la implicación de diferentes departamentos y supone horas dedicadas a la recopilación de documentación y proyectos, cuyo tiempo se malgasta si después se va a renunciar a las subvenciones o se termina por devolverlas”.

Consideran que con situaciones así se hace una "pésima gestión municipa de los recursos humanos". Apuntan directamente al alcalde, que también es concejal de Personal. "Lo único que se consigue en el desaliento que trabajadores que ven menospreciado su trabajo, lo que da lugar a que algunos se estén marchando a otros municipios, no ya en busca de mejores condiciones económicas, sino una mayor consideración a nivel laboral que no reciben en el de San Vicente. Esta situación también supone una pérdida para San Vicente, de la que los perjudicados finales son los vecinos y la localidad”, concluye.