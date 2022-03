San Vicente presta desde hace un año tres servicios sin contrato después de caducar

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha dado una vuelta de tuerca a los problemas que acumula en la contratación de algunos servicios. En los últimos años han sido varios los contratos que han terminado su vigencia y que han tenido que prorrogarse de forma forzosa para poder seguir prestando el servicio.

Ha pasado con el de la basura, el de limpieza de edificios públicos y colegios, el de parques y jardines, y más pequeños, como el de megafonía, entre otros. Ahora ha salido a la luz una nueva situación que va más allá, se trata de servicios que han seguido prestándose sin tener contrato, una vez que estos han caducado.

En el último año al menos ha sucedido con tres actividades. Dos de ellas en el mismo sector, se trata de los kioscos o cantinas de concesión municipal que se encuentra en las Piscinas Municipales y en el parque Juan XXIII. Fue el grupo municipal Popular el que denunció hace un par de meses la situación irregular del bar de las piscinas, que, a pesar haber finalizado su contrato, seguía dando el servicio. Y mientras tanto, el consistorio no lo había sacado a concurso.

Los propios técnicos municipales advierten de que es "intolerable" que se mantenga en explotación una instalación pública que pertenece al Ayuntamiento de San Vicente sin tener el permiso para ello. Hacen hincapié en que se trata de una acción que es "irregular". Y que lo normal, una vez que finaliza una concesión, es que se revierta de nuevo al Ayuntamiento.

En el caso del bar de las piscinas, se ha presentado un recurso contencioso por lo que la actividad se mantiene y evita de esta forma el cierre; mientras se licita de nuevo el contrato, que está en la fase previa a la adjudicación, en la que por ahora únicamente se ha presentado la misma empresa que está prestando el servicio. En el caso del kiosco de Juan XXIII son dos las mercantiles que optan al servicio.

Por su parte, en el caso de la cantina del parque Juan XXIII, los técnicos municipales han advertido que la mercantil a la que ya se le acabó el contrato en octubre pasado seguía desarrollando el servicio de explotación en febrero, una vez finalizada la concesión y las prórrogas previstas.

En ambos casos el Ayuntamiento no había sacado a licitación de nuevo el servicio una vez finalizada la adjudicación. Y de hecho, desde la oposición han criticado que el equipo de gobierno haya mantenido una situación irregular al no sacar a concurso las actividades. Han sido los propios técnicos los que han advertido de las situaciones irregulares que se han producido.

Más recientemente el Ayuntamiento se ha dado cuenta de que el contrato de explotación de los paneles publicitarios, los tradicionales mupis, se ha estado desarrollando durante dos años sin concesión, una vez finalizado el servicio con sus dos prórrogas correspondientes. Y sin que el consistorio hubiera sacado a concurso durante este tiempo este servicio, por el que se pagaba un canon anual de 40.000 euros.

Se ha estado prestando este servicio en estas circunstancias hasta que un técnico en una revisión advirtió de la situación. En enero se comprobaba que los mupis seguían ocupados, al menos parte de ellos, y que algunos además contenían publicidad municipal. De hecho, en los últimos dos años el Ayuntamiento ha seguido poniéndola allí. De hecho, quedaba patente el uso de estos espacios ya hace un año, en la campaña de homenaje a las fiestas de San Vicente al no poder celebrarlas en la calle, que consistió en la colocación de carteles en estos mupis.

Una vez comprobado que el servicio se ha estado prestando de forma continuada, a pesar de carecer de contrato para ello, el Ayuntamiento ha indicado que debe de recuperar el servicio a favor del Ayuntamiento, y a su vez, le pasa al cobro a la empresa algo más de 41.000 euros en concepto de canon de los años 20 y 21.

La mercantil adjudicataria inició la explotación de los paneles publicitarios el 21 de febrero de 2014 y podía hacerlo durante cuatro años. En 2018, cuando ya se habían cumplido los plazos, le fueron concedidas dos prórrogas del servicio, la última de las cuales finalizó el 20 de febrero del 2020. El consistorio está en fase de adjudicar de nuevo el contrato.

En la oposición, la edil de Ciudadanos, Mariela Torregrosa, considera que "es muy grave que caduquen contratos porque no se licitan a tiempo, pero lo es más que algunos de ellos caduquen y se siga prestando el servicio de forma irregular, fuera de contrato y en algunos casos sin que el Ayuntamiento les liquide el canon que deben abonar las empresas".

Para la edil, la responsabilidad está en los concejales de las áreas que han permitido la caducidad de los contratos yendo más lejos, al no sacarlos a licitación. "Algunos concejales del equipo de gobierno no tienen control sobre el estado en que se encuentran los contratos de sus departamentos, lo que provoca situaciones tan surrealistas como que una empresa siga prestando sus servicios durante dos años sin contrato y sin abonar al Ayuntamiento la cantidad que le corresponde".

El portavoz del PP, Óscar Lillo, que destapó la situación irregular de la cantina de las Piscinas, explica que esta situación supone incertidumbre para las empresas. "Lo mismo pasa con el kiosco de Juan XXIII, contrato vencido y en proceso de licitación, pero la empresa no sabe si puede prestar el servicio o no, ¿tiene autorización del Ayuntamiento?".

Lillo considera que "es una negligencia del equipo de gobierno" y añade que "esta corriente del equipo de gobierno de mirar para otro lado es bastante peligrosa". A su vez, advierte que se sabe con tiempo cuando vence un contrato y no entiende por qué no está previsto con tiempo la licitación. "Es un tema de organización y gestión del equipo de gobierno", y advierte que el ayuntamiento "está creando un problema jurídico, porque, ¿en qué situación quedan estas empresas que prestan el servicio? ¿pueden o no hacerlo? Ponen en juego a trabajadores y los servicios que se prestan a la ciudadanía".

Sobre nuevos contratos a punto de caducar, Lillo advierte que el contrato menor que se hizo para dotar de seguridad al Ayuntamiento "va a cumplirse en breve, y no hay atisbo de que se vaya a licitar el nuevo pliego".

El edil señala que una vez que denunció la irregularidad del kiosco de las Piscinas se puso en marcha la maquinaria y salió el pliego. "Demuestran que cuando quieren hacer las cosas las hacen. Han creado incertidumbre a la empresa, los trabajadores y a los ciudadanos que no sabían si seguía el servicio".

El inicio de los trámites

El consistorio ha anunciado precisamente este martes que el Ayuntamiento ha impulsado el inicio de la licitación del kiosco del parque Juan XXIII, por un periodo de dos años, y las cantinas del Estadio Municipal, pabellón Ginés Alenda y el bar de las piscinas ubicados en las instalaciones deportivas del municipio, que ya han pasado la primera fase de la mesa de contratación.

La apertura de sobres dio a conocer a Hostelera Alselu y Ainhoa Martínez Sánchez como empresas licitadoras. A su vez, la oferta de servicios se trasladó a los técnicos municipales para su valoración y, de este modo, continuar con el proceso de licitación.

También comenzaron los trámites para la gestión integral y la explotación del bar-restaurante de la Ciudad Deportiva para los próximos dos años. En este caso, tan solo se presentó al contrato de concesión de servicios la empresa José Miguel Fernández Garalut. Una vez conocida la documentación y la oferta económica, la mesa de contratación solicitó a la concejalía de Urbanismo la calificación de las ofertas presentadas por parte de la empresa licitadora.

El concejal de Contratación, Guillermo García, explica que “de esta forma se garantiza un modelo de gestión basado en la eficiencia, la sostenibilidad y la calidad del servicio para que la población sanvicentera pueda seguir disfrutando de todas las opciones que ofrecen tanto las instalaciones deportivas como los parques municipales, mejorando los servicios públicos”.