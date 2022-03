Mutxamel recupera sus Moros y Cristianos tras dos años con el Mig Any

Mutxamel ha recuperado este fin de semana sus Moros y Cristianos tras dos años con el Mig Any. Mutxamel ha celebrado este sábado su Mig Any festero con la organización de dos desfiles, uno por la mañana y otro por la tarde. Aunque el pasado septiembre la localidad pudo disfrutar de un maratón de embajadas pese a la pandemia y la suspensión del resto de actos. con el Mig Any Mutxamel retoma su calendario festero.

La música festera que ya hizo acto de presencia en el concierto del pasado domingo 6 de marzo ha inundado las calles para devolver el ambiente festero a Mutxamel. La jornada comenzó sobre las 10 de la mañana con un desfile desde el paseo del a constitución hasta la rotonda de la avenida Carlos Soler donde las diez comparsas, tanto moras como cristianas desfilaron a ritmo de pasodoble hasta el final del recorrido. Por la tarde y con la avenida Carlos Soler cortada al tráfico todas las comparsas fueron desfilando rambla abajo desde la avenida de Valencia hasta la rotonda de la Avenida Carlos Soler, según ha informado desde la Comisión de Fiestas. Para Pedro Miguel Planelles, presidente de la Comisión de Fiestas de Moros y Cristianos de Mutxamel es una “alegría inmensa el volver a ver a las bandas y las comparsas desfilar por las calles del municipio, es lo que queríamos, volver y volver así”. Cabe recordar que el Mig Any de Mutxamel siempre suele celebrarse a finales de febrero pero el consejo de presidentes y presidentas junto con la Comisión y Ayuntamiento decidieron aplazar la fecha para más adelante ante la mejoría de la evolución de la pandemia. Una vez acabado el Mig Any, por delante quedan alrededor de seis meses para preparar una de las fiestas más especiales de la historia de las Fiestas de Moros y Cristianos en Mutxamel, las primeras fiestas en pandemia o postpandemia. “Sin duda van a ser unas fiestas muy especiales, el Mig Any ya lo ha sido y estamos preparando desde hace tiempo la vuelta de las fiestas con mucho cariño” ha señalado Planelles. En 2019, las fiestas de Moros y Cristianos de Mutxamel no se pudieron celebrar del todo a causa de la lluvia, es por eso por lo que los vecinos del municipio esperaban este Mig Any y las próximas fiestas con mucho entusiasmo. Además de las fiestas, este año los Moros y Cristianos de Mutxamel celebran la declaración de Interés Turístico Autonómico, los 50 años de la primera mujer capitana y los 30 años del himno de fiestas, entre otras muchas cosas.