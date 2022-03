El PP denuncia que los polígonos de San Vicente llevan siete años abandonados

El Partido Popular de San Vicente ha salido hoy al paso del anuncio del Ayuntamiento sobre el impulso para la ampliación del polígono Canastell, y ha denunciado que desde hace siete años los parques empresariales permanecen "sin desarrollo ni crecimiento". El PP "considera que el equipo de gobierno (PSOE-EU-Podem) no apuesta por el desarrollo de los polígonos industriales de la localidad. En los últimos años, lejos de mejorar, a pesar de contar con una red de comunicación envidiable, están perdiendo competitividad como punto de ubicación para nuevos emprendedores y empresarios, que sin embargo, optan por otros emplazamientos cercanos como los polígonos de Elche, Castalla o Ibi, donde les ofrecen mayores facilidades en la tramitación, suelos más económicos, mejores servicios y una imagen más moderna y llamativa de cara a recibir a sus clientes".

El portavoz del grupo municipal Popular, Óscar Lillo, afirma que “la prueba más llamativa del poco interés de este equipo de gobierno por los polígonos industriales de San Vicente es el estado en el que se encuentran muchos de ellos con suciedad, perceptible estado de dejadez en aceras, zonas de aparcamiento, iluminación, etc., algo evidente a simple vista, y que son causa de continuas quejas por parte de los empresarios, que son los perjudicados por ello”.

Lillo explica que “lo que le pedimos al equipo de gobierno, es que apueste de forma seria, decidida y activa, por el desarrollo de los polígonos industriales, para que resulten más competitivos frente a otros cercanos, atraer crecimiento y atraer riqueza a la localidad, pues son la principal fuente de desarrollo económico y foco de empleo en la misma”, a lo que añade Lillo que “el Ayuntamiento sigue generando ingresos, y acumulándolo en las cuentas bancarias, mientras que hay colectivos, autónomos y empresarios que están atravesando momentos complicados, estos años con la pandemia y ahora con la subida de la luz y los carburante. Sería necesario actuar de forma urgente con políticas fiscales de bajada o bonificación de tasas e impuestos, mejora de servicios, líneas de ayuda rápidas y eficientes, etc. Desde el Partido Popular tenemos una visión distinta a la gestión actual, apostando por el crecimiento, el desarrollo económico, por fomentar el empleo, porque además todo ello al final acaba revirtiéndose en beneficio de la población en general”.

“Diseñar planes industriales está muy bien, pero si después no se llevan a cabo y se deja ahí paralizado de poco sirve. Es necesaria la iniciativa municipal, no dejar perder subvenciones de forma parcial o en su totalidad como en los últimos años, e incluso no tener que esperar a que el IVACE subvencione para invertir en el desarrollo económico de San Vicente, puesto que es invertir en futuro para nuestra localidad” y concluye el portavoz “éste es un equipo de gobierno experto ya en encargar planes y diagnósticos que luego no son capaces de poner en marcha ni desarrollar”, agrega.

Los populares señalan, como un reflejo de esta situación en los polígonos, la situación del Vivero de Empresas Municipal. “Un Vivero que se creó hace muchos años para que los emprendedores pudieran iniciar su negocio y que no es capaz de llegar atractivo ni de atraer emprendedores, teniendo una ocupación la media de ocupación es de un 60%, y sin solicitudes desde hace más de siete meses. No nos creemos que en San Vicente, una ciudad joven y universitaria no surjan proyectos de negocio”.

En cuanto a la ampliación del polígono, "el Ayuntamiento se ha reunido con propietarios de suelo en la zona de Canastell, pero a tenor de la información facilitada en los medios, ha sido solo para informar sobre obviedades, y la única realidad en siete años es que no hay ni un centímetro de ampliación en cuanto a suelo industrial, y mucho nos tememos que en el año que les queda de mandato vayan a ser capaces de ampliar ningún centímetro más”, manifiesta Lillo.

Y añade que “próximamente van a presentar a los empresarios un Plan Director de Áreas industriales. No sabemos si esto va a suponer el despegue final de los polígonos o va consistir en vender humo como hasta ahora. En cuanto al desarrollo económico, San Vicente tiene que disponer de suelo industrial, por el que apostamos desde el Partido Popular, también porque se constituya de una vez la Entidad de Gestión de Polígonos industriales, que llevan tiempo reclamando las asociaciones de empresarios. Es necesario posicionar a San Vicente con polígonos industriales atractivos y competitivos, de forma similar a como se ha actuado en otras localidades en las que han volcado sus esfuerzos en ello, como es el caso de Torrellano para el Elche industrial, o en Castalla e Ibi, elegidos últimamente por empresas que podrían haberse instalado en nuestra localidad. Sin embargo en comparación, San Vicente se está quedando atrás”.