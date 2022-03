El Campello sigue sin requerir 4 meses después a la dueña de la Torre de Reixes que frene su deterioro

Cuatro meses después de requerir la Conselleria de Cultura al Ayuntamiento de El Campello que reclamara medidas urgentes a la empresa dueña de la Torre de Reixes para frenar su enorme deterioro, el Consistorio aún no ha notificado a la propietaria que debe actuar. En noviembre la Generalitat remitió al Consistorio el cuarto requerimiento en menos de dos años para que exija el cumplimiento de la obligación de mantener y conservar un baluarte del siglo XVI, uno de los cuatro Bienes de Interés Cultural (BIC) del municipio, que arrastra décadas del más absoluto abandono y que se encuentra en un estado ruinoso.

Fuentes de Alcaldía señalaron que aún no se ha formalizado el requerimiento, aunque el pasado noviembre, después de la notificación de Cultura y la petición del Síndic de Greuges de que actuaran Ayuntamiento y Generalitat, el alcalde Juanjo Berenguer (PP), que ostenta además el área de Patrimonio y Territorio, tomó medidas para agilizar este proceso. El primer edil firmó el 11 de noviembre una diligencia para requerir que el Servicio de Disciplina Urbanística procediera a «impulsar y tramitar a la mayor brevedad posible» los dos expedientes relativos a la Torre de Reixes, que aún no se han completado para reclamar a la propiedad medidas.

La Generalitat remitió en apenas dos meses, en septiembre y noviembre pasados, sendos escritos en los que reclamaba a la Corporación que exigiera actuaciones de urgencia para acabar con el imparable deterioro que sufre este enclave, también denominado Torre del Barranc d’Aigües. A este respecto, el alcalde anunció que la empresa propietaria, Campelmar, ya se había comprometido verbalmente a restaurar la fortaleza, y que si esto no se plasmaba en un proyecto, se le requeriría formalmente que actúe. De cualquier forma, en el pleno de finales de noviembre Berenguer aclaró que de cualquier forma se iba a requerir formalmente a la empresa para que actuara, y que para ello se había dado traslado a Disciplina Urbanística, desconociendo el tiempo que tardaría en hacerse efectivo el requerimiento.

Cultura ya remitió otros dos escritos a principios de 2020 y de 2021, a raíz de denuncias presentadas por particulares ante la Conselleria, para requerir al Ayuntamiento para que instara a la propiedad a actuar. Y la Conselleria informó a este medio en noviembre que había efectuado todos los trámites y actuaciones sobre los que tenía competencia sobre este tema, requiriendo al Ayuntamiento para que notificara a la dueña su obligación de conservar el BIC y garantizar la seguridad de las personas.

Del mismo modo el Síndic de Greuges, tras una queja de EU, instó el 11 de noviembre, el mismo día que el alcalde ordenó agilizar este tema, tanto al Ayuntamiento como a la Conselleria de Cultura a actuar para frenar el alarmante deterioro del bastión.

El pasado enero EU, PSOE, Podemos y Red organizaron una ruta reivindicativa a la Torre de Reixes para reclamar medidas urgentes, a lo que el Ayuntamiento replicó que es un inmueble privado donde no puede actuar y que existe una disputa por la propiedad que trascendió a principios de 2021. Hasta hace un año el Consistorio pensaba que el bastión era propiedad de la Fundación Frax -entidad cultural que aparece en el Catastro y que estaba dispuesta a cederlo-, cuando en el propio expediente municipal se reflejaba que su titularidad, según el Registro de la Propiedad, es de la empresa Campelmar, que se muestra receptiva a acometer su restauración. Y el alcalde en el pleno de noviembre, donde anunció que se le requeriría a Campelmar, no hizo referencia alguna a esta disputa.

EU denuncia el abandono del bastión

Por su parte el edil de EU Pedro Mario Pardo lamentó que «esto es un ejemplo más del descontrol que hay en Disciplina Urbanística, departamento que está completamente desbordado. No se entiende que cuatro meses después de ordenar el alcalde que agilizaran el requerimiento a la propiedad, no se haya hecho nada aún, pese a que la Conselleria ha alertado en cuatro ocasiones en este mandato de la urgencia de actuar en este BIC. Es inaceptable».

Pardo agregó que «este Ayuntamiento no tiene claras las cosas. Primero se tira un año para reunirse con Frax, hasta que presentamos una moción en la que demostramos que no es de esta fundación, sino que es de Campelmar, y así lo reflejaba el expediente municipal. Después que hay acuerdo verbal con esta empresa para restaurarla, y luego que sí que se va a requerir a que actúe. Y tres años después, no se ha hecho nada, solo palabrería, pero ya lo dijo el alcalde públicamente, que la Torre de Reixes no era una prioridad para él. Desde EU vamos a seguir reivindicando que se ponga en valor este patrimonio histórico, que se ubica en un enclave natural de gran valor que se podría potenciar turísticamente».

En 2018, un estudio encargado por el cuatripartito de izquierdas cifró que una intervención de urgencia para consolidar la torre requeriría 115.000 euros, y una reforma completa 300.000 euros.