La familia de una fallecida al atrangantarse en una residencia de Mutxamel denuncia negligencia

«A mi madre no la voy a recuperar, pero no quiero que le pase lo mismo a nadie más». Carolina García denunció el pasado año que su madre, de 50 años, murió por falta de asistencia al atragantarse mientras comía un cocido en una residencia de Mutxamel donde estaba ingresada por un ictus y considera injusto que un juzgado de San Vicente haya archivado ahora las diligencias, abiertas por delitos de homicidio por imprudencia profesional y denegación de asistencia sanitaria. La joven insiste en que su madre murió por negligencia en el centro de rehabilitación neurológica Casaverde en Mutxamel y se queja de que el juzgado no le haya tomado declaración ni a ella ni a la compañera de habitación de su progenitora, la cual considera que puede aclarar que se tardó mucho tiempo en auxiliarla, cuestión que una juez no ha considerado probado.

El abogado de esta joven alicantina ha presentado un recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante contra el auto de sobreseimiento provisional y tanto la hija como Rafael, la pareja de María Adelina, que tenía 50 años, reclaman la reapertura del caso y que se depuren responsabilidades. Aseguran que «han mentido mucho» en las declaraciones prestadas por personal de la residencia y no entienden cómo no se ha permitido la comparecencia de la paciente que estaba con María Adelina, la cual estuvo mucho tiempo pidiendo ayuda cuando se ahogó al atragantarse mientras comía cocido, pese a tener recetada dieta blanda porque no podía masticar. El auto de archivo dictado el pasado 9 de marzo por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Vicente del Raspeig recoge que la hija denunció que tras ser informada en enero de 2021 de la muerte de su madre en la residencia acudió al centro y una médico le confesó que a ella le avisaron cuando María Adelina «llevaba 25 minutos fallecida» y que ya se la encontró en el suelo de la habitación. La hija, que grabó la conversación con la médico y la aportó al juzgado, afirmó asimismo que la compañera de habitación de su madre «estaba cansada de pedir auxilio, acudiendo los auxiliares de la residencia después de varias llamadas al timbre de ayuda». Esta versión, añade el auto, fue «desmentida» por la doctora en el juzgado, donde «negó categóricamente que hubiesen transcurrido 25 minutos desde el atragantamiento hasta que le llamaron». Afirmó inicialmente que fueron cinco minutos y posteriormente quince. Tras reconocer su voz en la grabación aportada por la hija de la fallecida, matizó que los 25 minutos fueron el tiempo «que estuvo con la paciente y que si comentó eso fue por nervios, que los familiares le querían pegar», algo que niega la hija. El juzgado señala en el auto que la médico explicó que estaba en su despacho y que cuando le llamaron subió a la habitación de María Adelina, le dijo al enfermero que subiese el equipo y la auxiliar estaba realizándole la maniobra de Heimlich. Añade el auto que la médico le practicó la reanimación y extrajo la comida con la que se había atragantado. Esta misma versión fue corroborada por el resto de personal de la residencia, entre ellos el director, quien, a pesar de la denuncia de la hija, asegura que los trabajadores «acudieron de forma inmediata» al escuchar los gritos de la compañera de habitación de María Adelina y que la doctora le dijo que ya había fallecido cuando le practicó la reanimación cardiopulmonar y le sacó la comida de la boca. El 90% de las denuncias por negligencias médicas acaban con absoluciones El director de la residencia, según el auto, manifestó que la paciente no requería asistencia de profesional para darle de comer y que tenía pautada dieta blanda. Indicó que el día de su muerte comió cocido y que ya lo había hecho con anterioridad sin haber tenido problema alguno. El programa de dieta blanda de la residencia contempla «el cocido alicantino (troceado)», señala el juzgado, quien precisa que la autopsia concluye que la muerte de María Adelina «es de tipo violento» pero de etiología «accidental». Por ello, la juez que ha investigado el caso considera que «no existen indicios de que el (desgraciado) fallecimiento de María Adelina se debiera a una infracción por los investigados de la diligencia exigible en su profesión, ni que no fuera socorrida en un tiempo prudencial». INGRESADA DESDE 2019 POR LAS SECUELAS DE UN ICTUS María Adelina sufrió un ictus el 13 de enero de 2019 que le dejó paralizado el lado izquierdo del cuerpo. Tras ingresar inicialmente en el Hospital General de Alicante fue trasladada al Cardiovascular de San Vicente y de allí fue derivada al Hospital de Rehabilitación Casaverde en Mutxamel, donde estaba ingresada desde mediados de octubre de 2019. La hija de María Adelina critica que el cocido que le dieron a su madre «no es dieta blanda, porque a ella le sacaron un trozo de chorizo». Frente a las declaraciones del personal de la residencia defendiendo su actuación, Carolina y Rafael sostienen que «parece que están intentando tapar cosas» y señalan que la falta de personal en el centro fue el motivo del «retraso en auxiliar» a María Adelina. Afirman que la Guardia Civil se personó en el centro el día del fallecimiento y «le dijeron a la patrulla que ya habían llamado al forense y que se podían ir, pero el cuerpo no se lo llevaron al tanatorio hasta el día siguiente». Carolina y Rafael confían en que la Audiencia de Alicante reabra el caso y se practiquen nuevas diligencias y sobre todo que se tome declaración a la compañera de habitación de María Adelina porque están convencidos de que ella puede aclarar todo y confirmar que se tardó en prestarle ayuda. La familia de la mujer fallecida indica que el centro alegó ante el juzgado que no podía ir porque está «muy enferma y no es así».