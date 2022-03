Denuncian que el Ayuntamiento ha permitido un uso privado de la pista de BMX de San Vicente

La pista de BMX del parque Lo Torrent de San Vicente del Raspeig se ha convertido en una fuente de conflicto. La instalación deportiva municipal está cerrada con dos candados. Solo la usan los clubes, ahora mismo únicamente el Club BMX San Vicente, y cuando no está siendo utilizada por clubes se mantiene cerrada, impidiendo que ningún amante de la bicicleta pueda hacer uso de ella.

Esto ha generado desde hace tiempo consultas y sobre todo quejas de vecinos, que con malestar manifiestan que no entienden por qué no pueden utilizar una instalación pública que ha sido de libre uso desde que se inauguró en 1999.

Ahora un particular, Christian Tidow, y el grupo municipal Popular alzan la voz y denuncian que se está haciendo un uso privado de estas dependencias públicas y apuntan al Ayuntamiento de San Vicente por permitir lo que consideran una anormalidad y piden explicaciones. Tidow reconoce que parte de su corazón está en el circuito. Aficionado y hoy profesional de la bicicleta, explica que contribuyó a que la pista fuera realidad y por eso ahora no entiende que solo un club pueda hacer uso de ella. Su reivindicación es que "algo que siempre ha sido de libre uso lo siga siendo. Esto es público", advierte.

Ha dado voz al malestar latente desde hace meses, al trasladar a las redes sociales su crítica. Subió una fotografía de la antigua pista de BMX del parque Adolfo Suárez abierta y otra de la de Lo Torrent cerrada con candado. Tidow se muestra sorprendido y molesto. No entiende por qué se encuentra un candado ante la puerta vallada y que se prive a niños como su hijo a poder usarla.

Aficionado al BMX desde muy joven y hoy dedicado al mundo de la bicicleta, Tidow presentó al entonces concejal de Urbanismo, el socialista José Gadea, su idea de crear un circuito para bicicletas y se materializó en 1999. Ha vivido la época dorada de esta pista a la que asegura, llegaban jóvenes de todas partes para disfrutar con las bicis. "Fue un éxito, luego la alcaldesa del PP Luisa Pastor le puso las gradas y después el concejal del PSOE, José Luis Lorenzo hizo una rampa más grande y un cerramiento para tener más control. Pero aquí ya se han pasado. De hecho, en google maps la pista que es parte de un parque municipal aparece como si estuviera gestionada por una empresa privada, donde se responde a las quejas diciendo que solo la usa el club de BMX".

En 2017 se hicieron mejoras en el circuito, se valló y el entonces concejal Lorenzo aseguró que "seguirá manteniendo la dualidad de uso para competición y para montar en bicicleta libremente", pero con el tiempo ha acabado desapareciendo el uso libre de la pista.

"Hay que encontrar una solución. Las clases se dan de lunes a viernes y el fin de semana ni siquiera se da la oportunidad de poder entrar con la bici libremente. Te dicen que para reservar la pista hay que ser del club o tener una licencia deportiva, pero me consta que ni con la licencia han abierto la pista", declara Tidow que denuncia que no es lógico que una instalación deportiva pública esté cerrada. "También dicen que es porque es un deporte olímpico, pero si vas a la piscina municipal nadie te pide estar federado para poder nadar". Y considera además "sorprendente" que sea el propio club el que conteste a las reseñas de google de la pista cuando, insiste "es municipal".

Cree que el circuito debería tener el mismo uso que otras instalaciones municipales. Por ejemplo, la propia pista de futbito que hay en el parque Lo Torrent da la posibilidad de hacer reservas para jugar y puede usarse libremente cuando está libre.

El portavoz del PP, Óscar Lillo, explica que se hace eco de las quejas de vecinos de San Vicente que preguntan por qué la pista de BMX permanece bajo llave cuando no está siendo utilizada por ningún club. "Vecinos nos han transmitido deseo de poder practicar con sus bicicletas cuando la pista no esté ocupada con la gran sorpresa de no poder acceder a la misma aún estando vacía".

Lillo le ha preguntado al concejal de Deportes, David Navarro si existe un acuerdo con alguno de los club. Y apunta que "desconocemos quién gestiona este espacio a día de hoy, pero aquí se está privando a los vecinos de San Vicente de poder usar un espacio con unas características especiales de las que no disponen los municipios de alrededor y a la que venía a practicar aficionados de las mismas, así como otros deportistas de la especialidad dentro de nuestra localidad y que a día de hoy no pueden acceder a este espacio desde hace bastante tiempo a juzgar por las quejas”.

Actualización del Reglamento

Por su parte, el concejal de Deportes, David Navarro, que es responsable de este área desde hace apenas un mes, explica que se ha encontrado con esta situación, que advierte, viene de atrás. Y asegura que una vez que ha tenido conocimiento se va a solventar con la actualización del Reglamento de uso de instalaciones deportivas "ya que el vigente reglamento data de los tiempos del Patronato".

El concejal explica que esta medida se van a aplicar a todas las instalaciones que dependen de la concejalía de Deportes. Y advierte que su objetivo es que el circuito BMX tenga el mismo tratamiento que cualquier otra instalación deportiva. "Será de libre disfrute ciudadano, y como en cualquier otra instalación deportiva, habrán horas de cesión al club, como también reservas de horas por parte de quien las solicite".

Este mes el Ayuntamiento ha adjudicado para este 2022 y 2023 el mantenimiento de la pista de BMX de Lo Torrent a la empresa Gestión Ambiental Urbana, S.L.U, por 16.400 euros al año. Su labor es realizar el riego y baldeo, la limpieza de las áreas generales de circulación, así como del graderío. Además, se aumentará la frecuencia del desbroce de zonas de verdes y la reposición de arena de las zonas de rodadura provocadas por el paso de las bicicletas.